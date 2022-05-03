決戰五月天突破高分⋯會考前三週如何避免分心與染疫風險？師給建議

面對疫情，不可以有「異」情(不一樣的心情)。讓蘇博在會考前分成三個部份來教您如何準備會考。

・「讀」書：

考前同學們會有的疑慮是

一、學校老師課上完了開始自習，我無所適從該怎麼辦。(只會跟著老師進度走，不會自我規劃的學生。)

二、我手邊要寫題本都寫完了。不知道要做甚麼只希望會考趕快到來。(找不到方法讓自己突破的學生。)

蘇博給您以下幾個建議。在短短的二十天內依序處理，可以讓您突破高分再創佳績喔！

一、歷屆會考試題是否完成，至少完成近六年的量。依目前學校大部分給學生自習的情況下，一天完成一年的歷屆會考試題是有機會的，不然兩天完成一年時間上是非常充足的。

記得寫完、對完、訂正完、了解完四大步驟才是完整的。

二、歷屆寫完後寫坊間賣的會考題本。在這邊給你一些建議，坊間題本題目比較難，不要因為錯的題目跟會考題本題數有差別，就認為自身程度差。再者依據自己的目標學校訂定錯誤的題數範圍，若自己想念的學校不需要滿分，該放掉的難題就放掉，現在是要「搶分」不是要「滿分」。

三、若都已經完成了，針對自己的弱科再次加強。之前模考後網頁上的成績會有雷達圖，可以清楚的知道你錯的題數是那些範圍的，針對那些範圍細部加強。可以先再讀一次然後寫小範圍的考卷練習，把不足的補足。

若以上都做完了，也確實都懂了。前三志願指日可待喔！

・「獨」書：

讀書是自己的事情並非交朋友。蘇博給各位考生下列幾個建議：

一、試著自己讀書，保持桌面乾淨。

自己讀書是因為學生們可能看不懂題目、題目有疑問或是突然想聊天，就開始分心。這種狀況其實是浪費時間。保持桌面乾淨是指除目前要讀的書以外，之後要讀的書及其他不相關物品(尤其是手機)請都先收起來，避免分心。

二、找個時間將所有模考、模模考、測驗題本全部拿出來，把錯的題目全部「拍照」下來。古代老師都會請我們剪下來，我常常有個疑問，一張考卷我剛好正反兩面錯的題目是同一個位置，那我的如何剪貼。時代進步了，可以用手機拍照下來整理成資料夾，會考前可以用PAD加以檢視自己的錯誤，減少失誤率。

三、請把這幾次模考或是模模考的成績單交叉比對，尋找差一題或兩題就上一個等第或標示的科目。加緊練習該科，讓讀書的CP值達到最高。

・「毒」書：

疫情的急速變化，讓我們措手不及！但唯獨不變的是會考的來臨步步逼近。

每天都有學生確診、隔離、快篩，學生們很怕「下一個就是我」。學生會感染的原因除了疫苗只打兩劑外(有的學生沒有打)主要的原因就是下課及中間用餐時間，下課聊天口沫或肢體上的接觸或是用餐口罩的拿下都會造成傳染。在此當下，為了避免感染也為了有良好的讀書環境(有時候學校是很吵鬧的)。其實可以考慮請防疫假外出找良好的環境讀書。

同時對於會考前兩週要養成早睡早起的習慣，切勿熬夜讀書或是晚起，保持生理時鐘在相對的時間上有相對應的應考科目，例如會考考社會的時間請讀或練習社會題本。這樣才可以好好「毒」書。

這次會考稍有不同，除了要有充足的知識外還要有健康（未染疫）的身體，祝考生們「迎戰」再「贏戰」。