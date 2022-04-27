會考數學╱常考題型、生活實踐題怎麼出？ 預測試題重點剖析

一、111年國中教育會考數學科試題題型與趨勢

108課綱首屆學生即將面對國中教育會考，李熙老師以111年的參考示範題本為例，說明今年試題可能的趨勢：

◆ 選擇題由原本的26題變成25題 ◆ 非選題維持2題，共6分 ◆ 11題生活題 ◆ 最後2題為生活題組題

近年來數學科多設計素養導向、跨領域等活用試題，但試題本中仍會維持一定比例評量重要核心學科概念，此外，也會更強化「生活實踐題」的設計，透過真實情境脈絡進行提問。

二、應考訣竅

1. 選擇題四個選項平均分配，若同學遇到不會寫的題目時，可依照其他試題所出現的選項，以平均分配的方式來猜選答案，命中的機率會相對高一些。

2. 非選擇題絕對要能寫盡量寫。以110年的數學科級分對應表而言，若非選擇題拿0分，則選擇題必須26題答對25題才能拿到A；而若是非選擇題拿到滿分6分的同學，選擇題只要答對20題，容錯6題，一樣可以拿到A，由此可見非選擇題的重要性。

註：李熙老師預測111年數學科級分對應表，以及各等級容錯題數，詳見影片。

3. 新課綱納入的課程出題機率極高，如：三視圖、等比數列、三角比……。此部分的內容皆不算太難，同學務必熟練相關概念，只要考出來一定可以拿下分數。

三、常考題型分析

1. 半徑畫弧：立刻聯想到「等長」，如果題目中沒有將半徑畫出來，一定要自己畫出半徑來輔助解題。

2. 尺規作圖：有兩種作圖非常重要，分別為中垂線作圖與角平分線作圖，特別是此兩種作圖延伸的性質，「中垂線上任一點到兩端點等距」、「角平分線上任一點到兩邊垂直等距」，只要考到這個部分，一定要用到這些性質來解題。

3. 內、外、重心：最近這幾年比較少考利用公式解題的題目，而是著重在三心的作法，以及三心延伸的特性。

4. 二次函數：年年必考的主題，最常考的觀念為對稱性(對稱軸與頂點)、平移(開口方向大小不變)、最大值與最小值(頂點)，同學一定要熟悉這些概念。

註：詳細的常考題型分析與必考重點，請見李熙老師影片教學。

四、考前一個月的建議

1. 加強「實戰經驗」

指透過一回又一回歷屆試題的演練，可以幫助找出盲點，沒做題目之前似乎懂，做了歷屆試題後卻發現又有問題，利用這樣的演練把自己似懂非懂的觀念確實釐清。

2. 不浪費時間在課綱已刪除的內容

考試只剩下一個月左右的時間，請在有限的時間下更要有「選擇性」的準備，千萬別浪費在那些不曾出過甚至根本不會考的題目。依據「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域手冊規定，以下內容是111年會考不會出現的題型：

(1) 不處理「絕對值的方程式與不等式」的題型。

(2) 不涉及科學記號四則運算及其他等數為負整數次方。

(3) 三視圖不出現提供視圖要求學生重製立體圖形。

(4) 解二元一次聯立方程式，不考慮到無解及無限多組解的狀況。

(5) 不涉及有兩個不等號的一元一次不等式。例：－2＜3x＋5＜9。

(6) 多項式乘法，乘積最高次為三次。

(7) 多項式除法，被除式次數最高為二次。不涉及使用分離係數法。

(8) 不出現函數符號 f(x)、g(x) ……。

(9) 不談論圖形的包含關係。

(10) 複合圖形以多邊形為限，不適合出現與圓相關的圖形。

(11) 不介紹圓內角、圓外角、弦切角及圓冪性質。

(12) 不處理兩圓的位置關係及兩圓的公切線。

(13) 不涉及二次函數的配方法。

(14) 樹狀圖以兩層為限。

3. 訓練自己在時間限制壓力下做題

自己在家模擬考場情境，塑造考試的氛圍，甚至工具的選擇(碼錶、2B鉛筆、畫卡)，都要盡量貼近實際考試，強化自己拿到試卷後的讀題速度、作答速度、時間分配、甚至猜答案，事先培養這些臨場考試技巧，相信大家可以在最後一個月做最完整的準備，祝福每一位即將上考場的會考戰士們，加油！

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】