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會考英文／會考倒數這樣準備就對了！三大題型攻略一次教給你

聯合新聞網 / 冠博文理補習班英文專師／王晴老師
圖為國中教育會考示意圖。圖／宜蘭縣教育處提供
圖為國中教育會考示意圖。圖／宜蘭縣教育處提供

英文是一種語文是用來溝通和陳述表達意見的，是生活化的不要只是當一門學科來讀，對於題目的單字片語不要落於逐字逐字翻成中文外ㄧ定要融入情境式思考，閱讀文章進而去理解題意。 

單題和克漏字策略：觀念都很基本，偏長的句子是挑戰

以英文的學習者而言，最基本的為動詞時態上的判讀英文以動詞來呈現和中文的過去、現在、未來全然不同，華語和英語光時態上的差異就有很多的考題的變化了，其次動詞又會因主詞不同分成主動和被動等等動詞概念，以上同學可以多複習課本第4～第6冊的觀念。動詞之外的代名詞it,they……抑或是數量詞也是同學們相對觀念會混淆的。這些都可應用在單題和克漏字之中：

110會考最後一篇為例：第38、40、41題就有三題是關於動詞的觀念很經典的考題

單題而言，有部分題目不會只有一句英文句子，只讀完第一句後即立即作答，反而會落入陷阱，後面句子略過不讀語意就不清楚。以下面109會考第15題為例(B)(C)(D)都可選，需要全讀完～同學們務必要將題目讀完再答題。

閱讀測驗策略： 靈活運用文法架構來釐清語意

一旦句子偏長或讀不懂建議同學不要用單字一個一個翻譯，先找出本句的主詞，動詞，若有 because, although 等等的連接詞，更可方便釐清明白本句所表達的意思，是原因、結果或是相對比照。閱測為圖形圖表的題目，則須將文字轉換成圖形或將圖行敘述轉換成文字敘述，才不會曲解語意。甚至必須整合圖形或分析圖表，這些都必須經過理解消化後分析文章才能選出正確的選項，閱讀到的資訊量會很多，若題型為對話、短文、詩或歌詞的意境或是地圖，都需要邊閱讀邊彙整，抓對文章核心方向才能避開失分，況且題目的答案多為文章內容的換句話說的方式在陳述。「歸納」「推演」並發揮你有憑有據的想像力，有一類有趣的題型，以生物演化或習性抑或是生活工具或方式要同學們比較和推敲，看懂文中寓意自然不會推錯方向，會考的閱讀測驗已不像以往考題，不能只靠一個關鍵線索決定答案，也要運用平常生活和學習的知識。

會考已經到數開始了，英文科建議一週練習二～三回題本，檢討錯題的觀念才是比較扎實的方式，想要對題目的掌握度會更高，就必須整理自己的筆記，考前複習不熟悉的部分，掌握這些原則可以輕鬆通過英文會考，祝大家考試順利。

111會考 英文科 考題

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