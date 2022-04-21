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英語會考題組—克漏字測驗該如何準備？(2)

聯合新聞網 / 力宇教育

在前次的「英語會考題組—克漏字測驗該如何準備？」中，我們提到了國中會考的克漏字考題選項，不外乎單字、文法、介系詞...等。Ai學霸在國中三年的進度課程中，提供了3000回以上的克漏字題型，搭配不同的文法概念來做練習，另外在總複習課程中，也提供上百回的克漏字，透過不斷地練習，來輕鬆取分。

我們的老師針對每單元的知識點都提供了2題以上的題組題來做分析，讓學生在國中三年中學習文法概念之外，還能了解解題技巧，日後在會考就能輕鬆破解題組題。去年110會考，Yvonne老師也針對克漏字測驗進行解題分析，同學先做完下方題目後，再看老師的解析，一起來做練習喔~

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區

延伸資訊：

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https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10205

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https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

110會考 學霸 考題 英文科 升學

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