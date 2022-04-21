會考社會／新課綱增刪章節、閱讀題料加深加長 公民地理歷史準備免驚！

距離會考倒數一個月，相信各位會考戰士們對於準備會考上，已經從原本的「不知所措」、「暈頭轉向」，逐漸步入平穩的軌道上了。

108課綱社會科相比舊課綱而言，確實讓考生們有著更多不確定性，不僅與歷屆考古題有著相當程度差異，並且又因應「素養」的需求，閱讀題內容勢必加深加長，考生們準備起來霧煞煞，不知道該怎麼準備才好？目前的出題趨勢來看，以能讓知識生活化，將「社會」這一門科目與同學所處的「社會」做結合，意味著考題不再走傳統的背誦路線，而是更加活用。

從新課綱調整的內容來看，公民部分有人權議題、人性尊嚴的獨立章節，並新增原住民部落會議；地理部分中國篇幅減少並新增一帶一路、台灣地名由來及食品安全等議題；歷史部分中國史篇幅縮短，另外將近代篇幅增加東亞冷戰局勢。以下為老師幫各位同學整理的社會科準備重點，還請各位戰士們留意。

1.公民-掌握近一年時事脈絡，結合生活經驗：

公民題時常搭配時事，就近一年時事而言，四大公投議題與俄烏衝突成為焦點，雖然俄烏戰爭今年2月才爆發，然而俄羅斯與烏克蘭自2014年起因克里米亞危機便衝突不斷，因此也有可能成為命題選項。此外，雖說2021年沒有大型選舉活動，但因2022年底即將舉辦的地方大選，也有可能成為出題選項。再來，法律的民法、刑法、行政法及權利救濟程序，每個年齡規範的行為能力與責任能力差異需要分清楚；經濟的需求與供給法則運用，比較利益與機會成本等名詞需要釐清，以及超常考的糾正糾舉彈劾等重要觀念不要搞混。公民跟我們的生活息息相關，若平時關注新聞時事，相信可以很快融會貫通，遇到考題也能得心應手，倘若鮮少看新聞的同學也不要害怕，可以詢問師長是否有類似經驗，或許也能得到不少回饋，對於腦海裡空泛的名詞會較有親和力唷！

2.地理-搭配地圖服用效果更佳，通論地理務必熟讀：

目前地理出題部分著重觀念釐清，第一冊通論地理部分(經緯、地形、天氣等)因與區域地理觀念得以連結，請同學務必熟讀。另外台灣地理出題比重偏多也是趨勢，對於台灣人口、產業及各行政區特色要有一定程度了解，新課綱著重與鄉土結合，認識世界以前先認識台灣，熟讀台灣行政區也算複習公民，甚至天氣章節與地科相關，因此地理出現跨科考題機率也偏高。再者，各地氣候圖也是常考題，各氣候區相關產業也須做連結，例如熱帶雨林氣候區常見熱帶栽培業，溫帶地中海型氣候區常見作物為橄欖等，了解該地天氣型態，便能了解當地人民生活方式。最後也是最重要的，閱讀地理請務必搭配地圖食用效果更佳，很多同學反應地理是社會科裡最難的科目，但只要能結合地圖記憶並熟讀課文內容，其實地理真的不難！

3.歷史-略古詳今，能夠橫向連結的歷史事件須掌握：

若看近兩年會考試題，可以發現大考中心在歷史選題上，以近代史出題為主，上古史比例相對較少。歷史事件選題上以能夠連結的題目為趨勢，例如大航海時期背景下，和台灣的國際競爭時期與中國的明清時期的連結，或是近現代的台灣-中國-世界的連結，而冷戰時期也將會是考試趨勢。冷戰過去歸納在第六冊，因疫情影響已有兩年未出冷戰相關考題，新課綱則將冷戰劃分為東亞及西方局勢，此外由於近期國際衝突升溫影響，冷戰議題也將成為焦點之一。另外，造成世界文明變動的大事件也是準備重點，中國四大發明西傳、文藝復興、宗教革命、科學革命及啟蒙運動乃至於一.二戰等常考歷史事件也須注意，相信只要能掌握並熟讀重要歷史事件，答題時必定能得心應手！

最後，老師還是要提醒一下各位同學，不管是哪一場考試，閱讀題目時請務必圈關鍵字劃重點，「是」或「不是」都往往是細心拿分的關鍵，失之毫釐差之千里，尤其目前為素養題趨勢，題目會越來越長，閱讀題部分需要更加仔細謹慎應對。祝福各位考生考試加油，激發屬於你的巨人之力吧！