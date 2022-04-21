會考自然／理化電與磁回歸考題佔比多、地科CP值高 如何拿精熟滿分看這邊

距會考一個月時間不到，你是否還在擔心自己剩下什麼沒準備好?

今年為108新課綱第一次會考，但自然科刪掉的遠比新增的多，要背的更少，作題能力就要更強。今年理化因電與磁回歸，考題比重可能超過50%，生物、地科則接近30%與20%，三下的部分切記不能掉以輕心，要多下功夫。

111年會考趨勢與準備

1.文字敘述長

請熟悉圈出關鍵字(尤其數字、單位、「是」與「非」)，減少讀題時間與失誤率，最重要的是可以大幅減少你檢查題目的時間。

2.圖表題多

近兩年來看圖表題高達五至六成，圖多是實驗流程，表多是實驗數據分析，所以務必熟讀課綱內出現的所有實驗，細心讀題，會發現圖表題考的觀念簡單容易。

3.重視大觀念

理化計算的部分趨於簡單，老師這邊強烈建議同學要精熟各科的大觀念，清楚定義，同時配合歷屆試題找出不熟的地方，並要求自己把定義背出來，枕上、廁上、車上都是你利用時間的好所在。

重點章節

生物：

去年會考明顯著重在下學期，《演化》考了五題足足佔了生物的1/3(容易跟《地層》搭配出現)，往年都有的《光合作用》、《細胞構造》、《減數分裂》都沒有出現，所以這三個大觀念同學要特別小心啦，再者物質運輸、協調作用、恆定性、生殖、遺傳、生物的分類這些章節都要能默背出圖與表(表格整理)。特別提醒病毒、人類防禦系統還有疫苗(去年未出現)要多加注意哦。

理化：

以去年會考試題為例，光八上就佔了13題，往年必出的浮力竟沒有出現，有機化合物則一次出了3題，很明顯自然科已經完全著重在「觀念」而不是「計算」。而觀念的部分大多會結合進生活經驗中，別因為沒接觸過而兵荒馬亂，讀懂題目想問的便能迎刃而解。記得，釐清觀念、定義與定律，並熟悉實驗流程與數據分析。

地科：

相較生物理化，地科只有四個章節，出題比率卻高達20%左右，其中圖表分析又占了3/4，怎麼看都是CP值最高的一科，即使複習時間短也千萬不能放棄，這邊老師為大家準備會考必考的部分：

1.地質：岩層(考過最多)、板塊、地震、軟流圈與岩石種類。

2.天文：日地月相對運動、地球的轉動(潮汐天體直射)

※去年未考月相，特別注意。

3.氣象：氣團和鋒面、氣象災害(颱風對台灣的影響與山崩土石流)

以上各科章節的觀念了解透析後，不要忘記反覆多看歷屆試題錯誤的地方，有謀才有勇，誰將自己調整成會考狀態完整體，誰就能獨佔鰲頭。

祝各位會考戰士初試啼聲，金榜題名。