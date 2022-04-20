整理包／倒數30天...111國中教育會考衝刺大補帖 各科必考重點一次看

111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，國內校園本土疫情延燒，也為國中會考再添變數。有立委憂心，會不會遇到疫情擴散就貿然喊停？教育部長潘文忠今天堅定表示「不會」，潘文忠表示現階段有在擴大準備統測防疫試場，會盡可能讓確診考生以外的所有考生都能如期應試，國中會考另有補考機制。若考生確診無法應試，也會採取外加名額，該名額不會有比例設限。

聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

考試倒數：

Countdown

5月21日（六）考科是社會、數學、國文、寫作；5/22（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

圖／取自國中教育會考全國試務會

・國中教育會考歷屆試題

・寫作範本

・非選題範本