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整理包／倒數30天...111國中教育會考衝刺大補帖 各科必考重點一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
今年國中教育會考將於5月21、22日舉行，4月15日將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，將由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。本報資料照片
今年國中教育會考將於5月21、22日舉行，4月15日將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，將由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。本報資料照片

111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，國內校園本土疫情延燒，也為國中會考再添變數。有立委憂心，會不會遇到疫情擴散就貿然喊停？教育部潘文忠今天堅定表示「不會」，潘文忠表示現階段有在擴大準備統測防疫試場，會盡可能讓確診考生以外的所有考生都能如期應試，國中會考另有補考機制。若考生確診無法應試，也會採取外加名額，該名額不會有比例設限。

聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

考試倒數：

Countdown


5月21日（六）考科是社會、數學、國文、寫作；5/22（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

圖／取自國中教育會考全國試務會
圖／取自國中教育會考全國試務會


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國文

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英語

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數學

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社會

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自然

（待上線）


・國中教育會考歷屆試題

・寫作範本

・非選題範本

潘文忠 疫情 會考 教育部 大考衝刺 111會考

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