寫作教室／會考倒數一個月別慌！寫作測驗「必勝心法」看過來

看著日曆一天一天短少，心情也越來越躁動不安，還有沒有題目沒有練習到？還有沒有錯別字沒有訂正到？黑筆準備好了嗎？寫到一半萬一沒水了怎麼辦……，好多好多的想像，一股腦地竄了出來。STOP！

沒錯！你應該停止這一切的想像，相信自己已經準備好了，保持正常的作息，在會考那一天展現所學，取得佳績。針對會考的寫作測驗這一科，寫作教室想在這個時間點給同學最後的小叮嚀，也請為一路認真到現在的自己按一個讚喔。

考試鐘聲響起，翻開試卷後，同學們一定要仔細的看好題目在說些什麼，千萬不要趕，提早寫完是不會加分的，盡量充分運用考試時間，好好地呈現自己的努力，以免寫到一半才發現自己偏題、離題就來不及了。當然在書寫的過程中，也不要一直寫、一直寫，一段寫了二十行，記得分段一下，會讓自己的文章更漂亮，意思表達更清楚。

文無定法。意思是說文章並沒有一定的表現手法，也因此你應該發現了會考題目最後都會出現「議論、抒情、記敘……文體不限，但不能使用詩歌體」等字樣，那就是告訴了同學們應該使用你自己擅長的文體進行書寫，千萬不要臨陣換將，錯失高分機會。我們在觀看歌唱比賽時，評審總是會對歌聲很棒的選手說：「你為什麼要挑一首不適合妳唱的歌呢？」一方面選了自己不擅長的歌曲自然表現不好，另一方面，不也是自曝其短，告訴大家「我其實不會這個」嗎？別忘了，這是比賽、這是考試，不可以開玩笑或是以嘗試的心態進行書寫。

文如其人。說明了文章是可以代表一個人的內涵，所以千萬不要矯揉造作、負面思考。以積極、正面、陽光的態度去書寫文章，把自己的經驗與題目扣合，讓閱卷老師看到文章就彷彿看到了你，透過文字，看見了你的想法，看見了你的努力，自然你會獲得正向的回報。

請收拾好心情，會考即將來到，你的未來正等著你去創造，寫作教室的各位老師們也給你們滿滿的祝福，祝同學們：破關成功、會考勝利。