國中會考／各科錯幾題可拿A++？補教分析一次看

今年國中教育會考落幕，補教預估，英文科是近三年最難，自然科考題較新穎、活用，若要拿A++，可容錯題數可能都比去年多。補教分析各科錯幾題可拿A++，國文為4題，英文為1題，數學為2題，自然為2到3題，社會為2到3題。

補教國文科教師陳奇瑋分析，今年考題符合新課綱方向，圖表題篇多、難易度適中，且出現很多「數學題」，比如第五題考出加減乘除概念。全卷的魔王題落在第35題和第46題，第35題引用作家徐孟芳的作品「質數」，題幹沒給太多線索，要花很多時間讀懂全文，才能作答。第46到48是依文言文題組，其中46題考的是判斷字意，不易答對。

陳奇瑋預估，今年若要拿A++，約可錯4題，A+則可錯6題，A可錯8到9題。

英文部分，補教英文科教師林熹分析，前面的文法題考得比較直觀，前半部考生要拿分沒問題，後面文章字數越來越多，比往年多三分之一左右，對非頂尖考生來說，錯的題數會篇多。閱讀題難度不變，再加上今年又重新考英聽了，預估難度是近三年最難。

林熹預估，英文科頂尖生程度還是好，今年若要拿A++，只能錯1題，A+可錯3到4題，A可錯5題。

至於數學科，補教數學科教師葉子豪表示，今年前面題目簡單，第20到第26題很難。若最後面的非選題全對，錯2題可拿A++，錯3到5題可拿A+，錯6到7題可拿A。若非選錯一題，前面錯1題可拿A++，錯2到4題可拿A+，錯5到6題可拿A。

補教自然科教師楊過表示，今年考題和他的預測一樣，幾乎沒有計算題，僅18題會運用到加減乘除。考題符合108課綱的出題方向，非常重觀念，以及對圖表的解釋能力，也包含探究與實作考題。第16題高度結合生活情境，其他如第7、22、44、45、50、51也考得較活。

楊過說，他不確定考生對新型考題的應變能力，預估今年錯2到3題有望拿A++，錯4到5題有望拿A+，錯7題可拿A，錯16到17題可拿B++。

社會科部分，補教教師范郁彤指出，今年一樣考63題，圖表題過半，命題結合時事，難易適中。題目取材非常豐富，學生的判讀解析是拿高分關鍵。預估今年錯2到3題可拿A++，錯5到6題可拿A+，錯8到9題可拿A。