嘉義考區傳發燒9人需預備試場 每科平均缺考40幾人

國中會考今天中午結束，嘉義考區平均各科缺考40多人，且第1天就有7人發燒、1人咳嗽、1人為需要自主健康管理，幸好症狀都不屬疑似感染新冠肺炎，試務人員這兩天啟動5間第二類預備試場，也都準備獨立休息區域、通道。

嘉義考區兩天傳出零星違規事件，包括攜帶非應試用品、帶附量角器功能尺、在答案卡上書寫准考證號碼、考試結束鐘聲響起逾時作答等。

嘉義考區統計，社會科缺考42人、數學科缺考41人、國文科缺考41人、寫作測驗缺考42人、自然科缺考44人、英語科閱讀部分缺考44人、另英語科聽力缺考49人。