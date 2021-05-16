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嘉義考區傳發燒9人需預備試場 每科平均缺考40幾人
國中會考今天中午結束，嘉義考區平均各科缺考40多人，且第1天就有7人發燒、1人咳嗽、1人為需要自主健康管理，幸好症狀都不屬疑似感染新冠肺炎，試務人員這兩天啟動5間第二類預備試場，也都準備獨立休息區域、通道。
嘉義考區兩天傳出零星違規事件，包括攜帶非應試用品、帶附量角器功能尺、在答案卡上書寫准考證號碼、考試結束鐘聲響起逾時作答等。
嘉義考區統計，社會科缺考42人、數學科缺考41人、國文科缺考41人、寫作測驗缺考42人、自然科缺考44人、英語科閱讀部分缺考44人、另英語科聽力缺考49人。
嘉市府教育處長林立生指出，由於9名考生有發燒、咳嗽等狀況，第1天啟用5間第二類備用試場，9名考生第2天應考的狀況相同，並沒有新增；各考場的休息區落實防疫，例如北興國中學生考場在嘉義高中，休息區設活動中心，都有隔板。
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