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高雄校園貼滿告示全面禁止開放 會考結束考場立即消毒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市各校園門口都貼掛出「防疫期間暫停開放」的告示，提醒民眾勿入內。圖／高雄市教育局提供
高雄市各校園門口都貼掛出「防疫期間暫停開放」的告示，提醒民眾勿入內。圖／高雄市教育局提供

假日仍有不知情的民眾想去校園運動，高雄市教育局表示，高雄防疫進入準三級，除了校園已全面禁止開放，師生進入校園也必須佩戴口罩；今天國中教育會考結束，21個考場學校也會立即進行消毒。

高雄市教育局長謝文斌呼籲民眾配合，勿擅入校園運動休閒，提供學生安全與安心的學習環境。即日起至6月8日，全體師生進入校園全程佩戴口罩，除了用餐、體育課及學生有特殊情況者等；學校畢業旅行、校外教學 取消辦理；嚴禁跨縣市活動，並停止跨校際活動，含社團、跨校選課等；會議及研習活動原則上改為線上模式，非必要會議及活動取消；畢業典禮改為線上模式或 取消舉辦；加強宣導教職員工生避免出入人多擁擠的場所；全面停止游泳課程。

謝文斌表示，國中會考結束後，家長及考生儘量避免外出公眾場所。

高雄市環保局長張瑞琿表示，已準備好今天中午會考結束後，高雄考區21個考場學校都會進行清消。

高雄市各校園門口都貼掛出「防疫期間暫停開放」的告示，提醒民眾勿入內。圖／高雄市教育局提供
高雄市各校園門口都貼掛出「防疫期間暫停開放」的告示，提醒民眾勿入內。圖／高雄市教育局提供


國中教育會考 高雄市 口罩 110會考

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