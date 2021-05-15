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會考首日不平靜！教部深夜證實再增1考生確診 161人要補考

全台堵疫情！13縣市升「防疫準三級」看各縣市警戒規定

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會考首日不平靜！教部深夜證實再增1考生確診 161人要補考

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國中教育會考第一天落幕，但雙北疫情警戒提升，確診個案人數攀升，也為會考再添風險。記者趙宥寧／攝影
國中教育會考第一天落幕，但雙北疫情警戒提升，確診個案人數攀升，也為會考再添風險。記者趙宥寧／攝影

國中教育會考第一天落幕，但雙北疫情警戒提升，確診個案人數攀升，也為會考再添風險，只要是居家隔離、居家檢疫以及檢測未有結果者，將另行安排考試及入學方式。教育部表示，截至今晚11時，共有4名確診考生，不過，這4名確診考生均未參加今日考試，另外再新增40人列入5月29、30日補考名單，目前統計共有161人將參加補考，採外加名額方式，不影響考生權益。

教育部表示，因應疫情發展，110年國中教育會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則。截至目前為止計有自主健康管理5人、檢測未有結果者21人（新增2人列入補考）、居家隔離136人（新增34人列入補考）、居家檢疫4人（列入補考）、確診者4人（均未參加5月15日之考試），以上總計170人遭列管。

教育部說，目前統計有161人將參加補考，將採外加名額方式，不影響考生權益，目前也已通知這些考生。

全國試務會表示，今年國中教育會考採行相關防疫措施，全體考生進入考場後均配合規定全程佩戴口罩應試，所有考場亦皆使用紅外線熱像儀進行體溫快篩，並以額溫槍輔助量測，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，再進行第二次量測。如有發燒，引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。

另外，今天共有98名考生因自主健康管理、發燒或呼吸道疾病使用「第二類備用試場」，無論之後症狀是否消失或減緩，第二天考試仍應於「第二類備用試場」應考，試務人員也將持續關懷考生身體狀況；另有因居家隔離、居家檢疫、自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）及檢測未有結果而無法應試的考生，計有125人。


國中教育會考 居家檢疫 教育部

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