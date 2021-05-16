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110國中會考 五科完整試題解答

聯合新聞網 / UDN文教
國中教育會考。記者鄭惠仁／攝影
國中教育會考。記者鄭惠仁／攝影

約20多萬考生報名的110國中教育會考5月15、16日（星期六、日）登場，首日考社會、數學、國文和寫作測驗，第二天考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。今年因應新冠肺炎防疫，主辦考試的台師大心測中心設量體溫、戴口罩等多項防疫，且不開放家長入校陪考。

台灣師大心測中心在16日考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

‧五科完整試題

‧五科完整選擇題解答一次看：

‧五科選擇、非選題解答：

科　目
參考解答
國文
參考解答、寫作試題解析
數學
選擇題解答、非選擇題參考解答
英語
參考解答
社會
參考解答
自然
參考解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心

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寫作測驗：

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自然：

英語（閱讀）：

英語（聽力）：

‧落點分析


國中教育會考 新冠肺炎 口罩 台師大 110會考

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