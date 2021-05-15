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會考社會／圖表題多達5成沒考疫情 台灣雲豹、糧食入題

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國中教育會考今明兩天登場。記者黃仲裕／攝影
國中教育會考今明兩天登場。記者黃仲裕／攝影

國中教育會考今起登場，第一節考社會，有考生認為今年歷史、地理的考題偏難，選項模稜兩可，公民難易適中。社會科教師則表示，今年試題內容由淺而深，符合「難易適中」的原則，閱讀量也符合素養命題中為鋪陳必要情境所做的安排，考生應能從容作答，試題重視圖表資料運用的適當性與正確性，取材貼近日常生活情境 。

教育部今邀請新北市福營國中公民教師卓旻寧、新北市中平國中地理教師賈生玲、高雄市明義國中歷史教師陳莉婷替學生解題。

賈生玲表示，今年國中教育會考社會科試題內容是以「國民中小學九年一貫課程綱 要」九大主題軸分段能力指標為命題依據，測驗重點是基礎、核心及重要的學科知識內容。學生無論使用哪一個版本的教科書，只要能掌握學科核心概念，具備社會科基礎閱讀理解能力並能轉譯、分析圖表資料，皆可作答。

題型部分，賈生玲說，社會科皆為四選一的選擇題，第1至55題為單題，第 56至63題為題組題，合計共63題。圖表型試題佔比超過50%。試題也有七大特色，符合難易適中原則，閱讀量也符合素養命題的鋪陳內容。

賈生玲指出，試題重視圖表資料運用的適當性與正確性，評量學生解讀及轉譯圖表資 料的能力。如第19題以國家風景區評量學生是否能從表中設置地點的經緯度判斷；第28題，以2008年至2014年台灣不同規模的國小校數及在校學生總 數變化趨勢圖，分析其變化原因與何種社會現象關係密切。

另外，試題取材也結合重大議題，賈生玲說明，第20題，印度與法國於2015年宣布推動國際太陽能聯盟，計畫讓121個擁有豐富太陽能資源的國家加入，提供資金協助成員國發展乾淨且負擔得起的太陽能發電為命題；題組61至63題，以糧食議題為例，評量學生是否具備解決糧食分配不均的觀念與可行的作法。

歷史科部分，陳莉婷表示，第40題評量學生是否能從圖中提供的陣營分類，轉譯此為哪一場戰爭的兩個陣營，並推論圖中的甲、乙最可能分別是哪兩個國 家；第59題屬於跨學科試題，評量學生是否能從提供的選文中，判斷受訪者目擊台灣雲豹的地點，並推論這個地點應為哪些原住民族的主要分布地區。

另針對22道公民題，圖表就占五成，卓旻寧指出，公民著重政治法律與經濟，前兩者強調跨科融會貫通，學生必須把核心概念統整，才有辦法在應答過程得心應手。

卓旻寧表示，經濟題少了計算，多為評量學生的邏輯推理及圖表判斷，以及核心概念的應用。另外，不是考單一經濟學概念，而是整合型內容，學生必須串連知識。

公民試題取材貼近日常生活情境，卓旻寧以第42題為例，以聲稱具有療效的床墊廣告，遭相關單位以違反《藥事法》 調查為例，評量學生能否判斷不實廣告的主管機關，及刑事訴訟案件偵查與審理的機關。

公民試題也與時事新聞相連結，如第43題，以潛水客在網路分享自己潛水過程中觸碰綠蠵龜的影片，因涉嫌違反 《野生動物保育法》，可能面臨有期徒刑的處罰為例，評量學生是否能判斷不服判決結果的權利救濟程序。

至於有無跟疫情相關考題？卓旻寧說，公民最貼近生活的科目，今年公民皆無疫情考題。


國中教育會考

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