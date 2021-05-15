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國中教育會考苗栗4655人報考 徐耀昌視察竹南高中考場
國中教育會考今天登場，苗栗縣共有4655人報考，共設有6個考場，各校考生上午戴口罩、量體溫依序進入考場；苗栗縣長徐耀昌一大早赴竹南高中視察考場，感謝監考及工作人員配合這次會考的防疫措施，他並提醒考生遵守相關防疫規定。
縣府教育處指出，苗栗縣國中會考在國立苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、國立苑高、大湖農工及私立君毅高中設考場，總計133間試場；今年竹苗考區報名人數共1萬5320人，苗栗縣應屆考生共計4655位，其中有2名考生因防疫規定，改為參加5月29、30日的補考。
因應國內疫情警戒提升至第2級，為確保學生應試安全，各考場及試場前一天已全面消毒，考試午休期間也加強試場消毒，考場動線及休息區都採人流管制，考生必須全程戴口罩、量體溫，禁止家長陪考，改由考場及國中學校增派服務隊。
徐耀昌由教育處長邱廷岳陪同到試務中心向監考老師、考場工作人員表達謝意，他也提醒考生配合防疫，即使天氣炎熱也要全程戴口罩應試，大家要冷靜沉著應考，展現國中3年來的學習實力。
國中會考首日，上午8時20分起依序考社會、數學、國文、寫作測驗等4科，明天將繼續考自然與英語閱讀、英聽測驗。
邱廷岳表示，配合防疫，考試期間考生及監試人員須全程配戴口罩，由中央配發每人每日1片，試場內冷氣全面開放時，前後門同時關閉，四角落窗戶需打開5到10公分，加強對流通風，英語聽力測驗時間，則短暫關閉門窗，防疫採高規格，希望讓學生能安心應試。
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