疫情延燒會考！3考生確診126人補考 網憂疫情爆發

今明兩日為國中教育會考日，但教育部14日晚間統計共有130名學生受到疫情影響，3名學生確診，126名學生改為月底補考。消息被轉貼至PTT論壇，引起網友熱烈討論。

有網友在PTT轉貼中央社14日發布之新聞，報導指出因台灣目前已提升至第二級疫情警戒，「依照教育部規定，考生如果被指揮中心匡列，處於須居家隔離、居家檢疫及自主健康管理等狀況，15 、16日不能到場應試。」教育部截至14日晚間統計，公布共130名考生受疫情影響須改期考試，「其中自主健康管理15人、居家隔離109人、居家檢疫3人，確診3人」。

教育部目前統計126名考生將改為參加月底的補考，而確診的3名考生將以專案處理，會盡力保障學生權益。此外，因應近日補土案例增多，教育部表示「考生如果在考試當天（15、16日）接獲衛生單位通知需居家隔離等狀況，應於該節考試結束後離開試場，改參加月底補考。」

消息曝光後網友紛紛留言回應，「人生第一關就黑了」、「補考如果特別難或特別簡單，這樣不公平吧」、「哭阿考試報銷」、「最怕就是那種第一天考完，第二天被通知要隔離，衰爆了」、「說真的在那個年紀，這種突發變化會讓他們心理壓力很大」。

也有網友擔心疫情擴散，「突然冒出1個國中生，不知感染源，不可能周遭只有他1個」、「所以要到了現場被通知隔離再離開，會不會太扯，當病毒塑膠」、「如果明天考完，更多人要隔離就搞笑了」。