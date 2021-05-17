防疫首選！跨領域科學營隊帶孩子走出戶外！

圖／鷹展國際教育 提供

為因應新課綱「探究與實作」的核心理念，從科學探究主要強調的理論思考培養，一直到實作課程重視思考概念運用的強化，鷹展國際教育於今（2021）年暑假舉辦一系列跨域的探究實作課程。

以科學為主軸，設計涵蓋探究本質的實作活動以及跨領域的學習素材，整合物理、化學、工程、數學、藝術、生物等領域。除了針對國小1-6年級的學童提供10種類型（包含：邏輯科學、工程創客、程式應用與多元藝術類）的主題營隊外，在營隊規劃上也提供多元選擇，家長可依照自身時間安排兩天、三天或是五天的營隊，具有相當的彈性，也因為滿足家庭的各式需求，成為暑假營隊的熱門選擇之一。

課程每個學習環節，先讓孩子感受現象，啟發學習興趣、再輔以學習單，深化知識記憶。 圖／鷹展國際教育 提供

致力於孩子素養的扎根，讓STEAM教育從小開始！

事實上，紮實的學習奠基於素養教育的落實，而這也是鷹展國際教育一路走來秉持的信念，因此於課程設計上別具巧思，從營隊研討時間與團體合作的規劃便可見一般。此外，課程由臺大物化專業的團隊研發，針對知識點的深入探討和實際應用從連結孩子生活的切入，藉由科學的感性與理性探究日常事物的意義。不難發現，當課程理論與實務結合，能成功增加孩子學習的專注度與投入感。最重要的是，在學理輔以實例，且搭配學習單之下，孩子逐漸學習將發現的問題進行論證與研究。

依據不同學習環節難度，訓練孩子個人潛能開發（生活教養、興趣專長）與團體合作、領導能力。 圖／鷹展國際教育 提供

很顯然，有別於艱澀難解的理論呈現、傳統聽講的學習模式，鷹展師資則是引導孩子在跨域擁有思考解決能力，培養車庫創業精神、產品創新設計思維。

營隊包納室內與戶外，防疫措施不馬虎！

即便日前新冠疫情蔓延，鷹展對此做出全面的應對，保證孩子的學習體驗和安全。實際落實的防疫措施包含：營隊前備妥酒精，設立防疫告示牌；課前、課後環境消毒；課程報到時，進行額溫量測及雙手消毒；同時，師生一律戴口罩參與課程，全力防疫的工作刻不容緩，而孩子的學習不因疫情打折。這次，除了舉行室內的營隊之外，鷹展更特別推出戶外的科學實驗營，目前營隊的詢問度相當高。由專業師資打開孩子科學的大門，超酷實驗和實地體驗，今年夏天，鷹展即將點燃孩子的科學潛力！

不只在教室做實驗，更帶孩子戶外學習，回顧能源的由來及親身體驗互動設備，進一步認識科學！ 圖／鷹展國際教育 提供

如還想全面了解鷹展暑期營隊，點擊網站了解更多：https://bit.ly/3fulq5l