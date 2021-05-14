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國中會考明天登場！一張圖看懂考場8大防疫措施

聯合新聞網 / 綜合報導

圖／行政院提供
圖／行政院提供

連兩日新增十多例本土疫情教育部於昨(13)日表示國中教育會考將於5月15、16日照常舉行。為了讓20.2萬名考生能順利考試且加強防疫，教育部祭出8大防疫措施，包含全程配戴口罩、進入考場前全面量測體溫、不開放陪考等規定，希望考生及家長能多多體諒，共度疫情關卡。

110國中教育會考相關防疫措施如下：

一、全程佩戴口罩

由教育部提供口罩給所有考生（考試日每日1片），並由學校或考區試務會先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入考場及試場。

二、進入考場前，全面量測體溫

未量測體溫者一律不得進入考場及試場；經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。

三、不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊

避免人潮群聚，將不開放考生家長進入考場陪考；由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考場服務隊」及「考生服務隊」。

四、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉

為同時確保試場通風以及降低室內溫度，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則。

五、維持各試場及休息區通風並加強消毒

各試場及休息區均會維持通風良好，提高試場及休息區之環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資。

六、管制考場進出場動線

請各考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，應符合室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集。

七、確保全體考生應試健康與安全

與指揮中心勾稽考生資料機制，試前掌握依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理(經醫院安排採檢未獲結果)之考生名單。

八、保障「具感染風險民眾追蹤管理機制」考生考試權益

配合防疫而無法應試者，將併同大陸考場，於5/29、30日辦理補考。

對於此次國中教育會考，蔡英文總統表示將以最高防疫規格舉辦，並報請指揮中心通過各項規定。蔡總統也表示「我們已經做好最安全的準備」，請考生和家長們多多體諒。

教育部表示，國中教育會考仍如期舉辦。本報資料照片
教育部表示，國中教育會考仍如期舉辦。本報資料照片


110會考 疫情 新冠肺炎 教育部

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