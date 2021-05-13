聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中會考在即 苗栗各考場加強防疫規畫
國中教育會考5月15、16日兩天將舉行，苗栗縣共設有6個考場，目前國內疫情升溫，各考場也全面加強防疫措施，縣府教育處表示今年各考場的考生休息區都規畫1班使用1間教室，用餐區也都施設隔板。
苗栗縣政府教育處指出， 全縣參加國中會考共4655人，考場有竹南高中、君毅高中、苗栗高中、建臺高中、國立苑高、大湖農工，試場共133間，因應疫情今年各考場規畫應考的各國中學生，1個班配置1間考生休息室，各考場的教室足夠供應配置。
教育處學管科表示，今年各考科除了英聽採取關門、關窗，其他考科開窗5到10公分，但不開門，今年會考因應疫情，考生用餐區每個座位都會增設隔板，是考場一大特色；明天下午3點至5點開放考生看考場配置，但目前因疫情影響，各校園都實施管制，屆時家長也無法進入，一般考生可能還在上課。
竹南鎮私立君毅高中今年共設置26間試場，提供興華高中國中部、建國國中、頭份國中、大西國中、大同高中國中部934名考生及學校師長；校方強調已連續7年參與考場業務，校方運用檢核表落實責任制，考前1天將進行全校大掃除、消毒、場地布置，並檢核所有軟硬體設施，以確保無誤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言