國中會考在即 苗栗各考場加強防疫規畫

國中教育會考5月15、16日兩天將舉行，苗栗縣共設有6個考場，目前國內疫情升溫，各考場也全面加強防疫措施，縣府教育處表示今年各考場的考生休息區都規畫1班使用1間教室，用餐區也都施設隔板。

苗栗縣政府教育處指出， 全縣參加國中會考共4655人，考場有竹南高中、君毅高中、苗栗高中、建臺高中、國立苑高、大湖農工，試場共133間，因應疫情今年各考場規畫應考的各國中學生，1個班配置1間考生休息室，各考場的教室足夠供應配置。

教育處學管科表示，今年各考科除了英聽採取關門、關窗，其他考科開窗5到10公分，但不開門，今年會考因應疫情，考生用餐區每個座位都會增設隔板，是考場一大特色；明天下午3點至5點開放考生看考場配置，但目前因疫情影響，各校園都實施管制，屆時家長也無法進入，一般考生可能還在上課。