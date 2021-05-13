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國中會考在即 苗栗各考場加強防疫規畫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南鎮君毅高中今年共設置26間國中會考試場，校方加強消毒等防疫措施。圖／君毅高中提供
竹南鎮君毅高中今年共設置26間國中會考試場，校方加強消毒等防疫措施。圖／君毅高中提供

國中教育會考5月15、16日兩天將舉行，苗栗縣共設有6個考場，目前國內疫情升溫，各考場也全面加強防疫措施，縣府教育處表示今年各考場的考生休息區都規畫1班使用1間教室，用餐區也都施設隔板。

苗栗縣政府教育處指出， 全縣參加國中會考共4655人，考場有竹南高中、君毅高中、苗栗高中、建臺高中、國立苑高、大湖農工，試場共133間，因應疫情今年各考場規畫應考的各國中學生，1個班配置1間考生休息室，各考場的教室足夠供應配置。

教育處學管科表示，今年各考科除了英聽採取關門、關窗，其他考科開窗5到10公分，但不開門，今年會考因應疫情，考生用餐區每個座位都會增設隔板，是考場一大特色；明天下午3點至5點開放考生看考場配置，但目前因疫情影響，各校園都實施管制，屆時家長也無法進入，一般考生可能還在上課。

竹南鎮私立君毅高中今年共設置26間試場，提供興華高中國中部、建國國中、頭份國中、大西國中、大同高中國中部934名考生及學校師長；校方強調已連續7年參與考場業務，校方運用檢核表落實責任制，考前1天將進行全校大掃除、消毒、場地布置，並檢核所有軟硬體設施，以確保無誤。

竹南鎮君毅高中今年共設置26間國中會考試場，校方加強消毒等防疫措施。圖／君毅高中提供
竹南鎮君毅高中今年共設置26間國中會考試場，校方加強消毒等防疫措施。圖／君毅高中提供


疫情 國中教育會考 苗栗縣

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