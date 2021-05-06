會考英文／想拿Ａ++？ 取決於文法觀念和閱讀邏輯思考能力

會考英文考題已經多著重在和生活息息相關的考題方向，涵蓋人文環境科普生活等等跨領域的素材，多元內容及素養的培養。做完歷屆考題的同學們應該會察覺到閱讀的資訊量會很多，甚至必須整合圖形或分析圖表這些都必須經過理解消化後分析文章才能選出正確的選項，因此，要邊閱讀邊做重點記錄，需要細心再細心。

就第一大題單題而言，較長的題目，只讀完第一句後即立即作答，後面句子略過不讀，作答速度很快反而落入陷阱。以下面兩題為例：若只讀完前面的句子而作答～往往就會是個美麗的誤會，建議同學們務必要將題目讀完再答題。

閱讀測驗若為長篇閱讀，靈活運用文法架構來釐清語意，一旦句子偏長建議不要單字一個一個翻譯，請先找出本句的主詞，動詞便可清楚明白本句所表達的意思。若為圖形圖表的題目，則須將文字轉換成圖形或將圖轉換成文字敘述，才不會曲解語意。會考的閱讀測驗已不像以往考題，在只單單依著題目和選項回去找尋答案往往反而得到的答案是不正確的，這點真的要謹慎注意。

兩篇克漏字其中一篇為篇章結構，考驗同學們是否理解作者要傳達的意思，在讀題時不能只單靠一個單句來審題選答案，要依著每題的前後句的句意乃至於前段後段的關係，都要理解才能點出其中的順序因果及情境等等，以下為去年會考考題38題要看前面兩行句子的關鍵句，即可選出答案Ａ，不能只看一句，若再往下讀38題的下一句更可以確定Ａ為正解，其他題目也可遵循這方法。

在離會考所剩不多的時間內，練習檢討歷屆的考題之外，同學也可以整理自己的筆記，這會使你對題目的掌握度會更高，在考場中才能分配時間不會讓時間成為壓力，掌握這些原則可以輕鬆通過英文會考，祝大家考試順利。