國中會考全面防疫 新北不開放家長陪考

新北市教育局今天表示，國中教育會考新北考區29所考場學校全面防疫，不開放家長陪考，門口禁發傳單。午餐時將以隔板防疫，同時設置備用試場，務必讓學生在安全防護下應考。

110年國中教育會考即將於5月15日及16日舉行，新北市政府教育局長張明文今天在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第128次應變會議」中表示，已要求各校辦理校慶、各項活動應評估風險及必要性。若持續辦理，務必掌握「縮小規模、不飲食、全程戴口罩」等基本防疫措施。

張明文隨後前往海山高中考場視察防疫演練，校方分別模擬考生進入考場的人員管制及查驗考生身分、量測體溫、發燒考生的動線流程、啟用備用試場由監試委員全程穿隔離衣監試，及試場因應天氣狀況的開窗與冷氣運作。

至於中午用餐的人流管制，海山高中表示，考場不開放家長陪考，警衛也會驅趕校門口發傳單的人，即使是家長送餐也不可以進入校園，由各校考生服務隊居中服務與聯繫。

張明文接受中央社記者訪問時表示，新北市國中教育會考應考人數為3萬餘人，透過實際模擬演練，將防疫做到滴水不漏。尤其，特別製作空心紙板的用餐隔板，每一名考生都必須回到原考場教室，洗手後在座位上以隔板用餐，餐畢也以酒精消毒桌面，嚴禁考生在校園內用餐。

他說，新北考區為全國第二大考區，雖有去年會考防疫經驗，仍不輕忽。新北為快速辨識考生，鼓勵學生穿制服應試，未穿制服者要主動出示准考證。

另外，市府衛生局今天也在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議中報告強化防疫措施，17日前管制醫院及長照機構限制探病。比照秋冬專案在24日前依疫情滾動式調整防疫作為，限制場所容留人數、提高消毒頻率，老人社福機構暫停共餐、改發放便當，縮小宮廟宗教與母親節活動，若有1000人以上活動，應呈報市府消防局及衛生局審查。