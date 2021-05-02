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國中會考祈願五花八門 狀元糕包種茶鐵釘集氣

中央社 / 新北2日電

國中教育會考將於15日、16日舉行，新北各校紛舉辦折許願粽、手作狀元糕祈願活動，或贈送「鐵定包高中」、包種茶文創商品集氣，八里國中校長林真真還率領老師們音樂表演打氣。

國中會考進入倒數，新北市政府教育局表示，透過「學力大爆發」系列影片，包括歷屆試題解析到各科菁華重點，協助偏鄉學子打破時空限制複習。

坪林國中校長歐志華今天告訴中央社記者，家長贈送「鐵定包高中」文創商品，內有一根鐵釘以及手工皂製作的包子、糕餅、粽子；校內傳統也會在考前，午餐準備上述餐點給予祝福。

歐志華說，坪林區長周慶珍4月30日帶著區公所同仁到百年寺廟保坪宮為孩子們祈福；寺廟主祀「北極玄天上帝」，像燈塔與北極星般，能指引海上船隻航行方向；隨後，把「上帝公」加持過的禮物和包種茶包分送考生集氣。

新埔國中校長郭月秀除鼓勵學生收看衝刺影片，也在課後開設英文班，成績明顯躍進。她說，學校的「包高中」會考祈福，家長會送文具袋，學生將心中理想學校寫在祈福卡；主任帶動溫馨感人氣氛，並激發考生的鬥志。

八里國中校長林真真告訴中央社記者，上星期舉辦音樂週，她演奏的琵琶、中阮與主任、老師的笛子合奏「青花瓷」等曲目，薩克斯風、鋼琴、吉他、揚琴陸續上場，在圖書館的書香與樂音中，祝福學生。

祈福活動五花八門，五股國中校長楊尚青說，9年級學生親自手作狀元糕，也在金榜題名的花燈下祈福。丹鳳高中舉辦「復古風喜事」祈福，國中擊鼓隊為學長姊們集氣，孩子們在金榜字卡寫志願放入福袋內，還品嚐「狀元餅」盼望追分成功。

柑園國中校長江明泱說，學生親手折紙「許願粽」，掛在川堂如風鈴相互觀摩、鼓勵、提醒；因學校射箭隊是傳統，她以此為題祈福寫出「前程如箭，過程如弓，穩弓而射，百發百中」，希望安定孩子的心。

除校長使出音樂才藝渾身解數激勵孩子，二重國中日前在國中棒球聯賽抱回冠軍金盃，校長游翔越在賽前與學生約定，若奪冠就與學生一樣理平頭慶祝。果然，他以行動兌現承諾，上星期頂著平頭率領學生到市府獻獎，引起話題。

國中教育會考 文創

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