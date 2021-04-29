快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考國文／疑難雜症診療特報 以為不是問題的地方才是決勝關鍵！

聯合新聞網 / 昊宸個別指導、冠博文理補習班／國文教師 葉問
那些平時越基本越不會注意到，以為不是問題的地方，看似不起眼的疑難雜症，往往才是決勝的關鍵！圖／聯合報系資料照
那些平時越基本越不會注意到，以為不是問題的地方，看似不起眼的疑難雜症，往往才是決勝的關鍵！圖／聯合報系資料照

會考進入最後倒數，各種平台充滿許多考前猜題、重點提示，簡直目不暇給。但正所謂大劍不鋒、大巧不工，越是到最後，盡看些花里胡哨、譁眾取寵的「祕籍」其實沒什麼作用，而是那些平時越基本越不會注意到，以為不是問題的地方，看似不起眼的疑難雜症，往往才是決勝的關鍵！

一、務必細讀題目在「問什麼」！

很多學生沒有養成良好答題習慣，容易漏看「為非」、「不是」、「錯誤」、「不同」，導致選錯。其實，這間接也證明另一件事：「通常這類的學生，不但會漏看題目，甚至常常連答案的選項都沒看完！」既沒看到題目在問「何者為非」，看到A就先選，卻沒發現B、C一樣是正確的選項。而只要稍微認真一點看完題目，稍微定點腦判斷，根本不應該出現這樣的情況；這完全都是平時粗心、沒耐心，答題習慣不佳所造成！因為這樣的情況丟分，是最要不得的錯誤！

二、尋找「關鍵字」：

現在的文章題幹越來越長，除了很容易沒耐心看完之外，另一種情況是雖然看了，卻不知道文章在幹嘛，反反覆覆一直看卻找不到重點，最後仍然是靠「感覺」與「印象」在猜答案。解決這種情況，強烈建議在答題過程中加入以下步驟，通常可以更清楚、準確的找到答案！

1.先從答案選項看起，然後依答案關鍵字回頭到文章找關鍵字所在的位置，這樣可以避免漫無目的的花太多時間看沒用的資訊，也避免因為文章字太多，銷磨了耐性。

2.優先看文章最後一句，或每一段的末句。通常重點都歸結在最後，以文意理解而言，絕大部分的答案也都是在文章最後一句，在不知道該選什麼的時候，以最後一句為條件來選答案，往往有奇效！

3.文言文看不懂很正常，別亂猜，先看答案選項，答案沒有說的，千萬不要自己引伸，老是「我覺得」、「我以為」，務必從關鍵字找到意義相近的「證據」，才能避免亂寫的窘境。

三、熟讀課文註釋與習作：

1.很多人認為讀課本習作沒有用。可是，如果真的研究過歷屆題就會發現，學生視為畏途不知從何準備起的形音義，將近90%都出在課本註釋、習作練習裡，根本不需要額外大量浪費時間做不必要的參考書題目，就可以快速高效的拿分！

2.熟讀課本的另外一個理由，是因為當課內「觀念」夠熟，就會瞭解到會考題目中很多文意理解背後真正要考的「觀念」，是出自課本，或從課文觀念稍做延伸，反而不需要過度糾結在逐字逐句的翻譯是否正確上。事實上，如果不懂觀念光是會翻譯，往往即使翻譯對了、文章看懂了，答案一樣不會對！

國文的確是門技術活，記得重新省視上述「心法」，掌握正確的方向，做正確的事情，才能一往無前，穩操勝券！

會考 文言文 考題 110會考 國文

相關新聞

整理包／110國中教育會考衝刺大補帖 各科必考重點一次看

110年國中教育會考考試日期為5月15日及5月16日，會考連兩年受新冠病毒疫情影響延後開學，調整考試範圍，而去年停考的英聽，心測中心表示今年原則上會舉辦...

會考國文／疑難雜症診療特報 以為不是問題的地方才是決勝關鍵！

會考進入最後倒數，各種平台充滿許多考前猜題、重點提示，簡直目不暇給。但正所謂大劍不鋒、大巧不工，越是到最後，盡看些花里胡哨、譁眾取寵的「祕籍」其實沒什麼作用

國三會考倒數… 誰先解脫？老師有話要說！

資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，生動描繪面臨大考時師生的掙扎情緒，引來讀者大呼「雖然很可憐但我笑惹～」

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

會考倒數二十幾天，考生急得如熱鍋上的螞蟻，該怎麼面對110年的會考讓陳宇用三件事告訴考生

會考生活英語／【生活篇】 父親的短箋

★ 單字 1. lie [laɪ] n. 謊言（國中基本1200字） 2. wild [waɪld] adj. 瘋狂的；狂野的（國中挑戰800字） 3. cross [krɔs] v. 越過；橫渡（國中基本1200字）

會考自然／8成基本概念題出自課本、實驗圖表 特別注意重點章節大解析

距離國中教育會考剩下不到一個月，今年因為疫情關係和去年會考在自然科方面皆減少相同章節；第六冊自然部分，理化「電與磁」與地球科學「天然災害與環境變遷」章節不考，而今年命題比例也預估和去年相似(因受新冠疫情影響，第六冊刪減後，命題比重明顯偏低)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。