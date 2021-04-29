會考國文／疑難雜症診療特報 以為不是問題的地方才是決勝關鍵！

會考進入最後倒數，各種平台充滿許多考前猜題、重點提示，簡直目不暇給。但正所謂大劍不鋒、大巧不工，越是到最後，盡看些花里胡哨、譁眾取寵的「祕籍」其實沒什麼作用，而是那些平時越基本越不會注意到，以為不是問題的地方，看似不起眼的疑難雜症，往往才是決勝的關鍵！

一、務必細讀題目在「問什麼」！

很多學生沒有養成良好答題習慣，容易漏看「為非」、「不是」、「錯誤」、「不同」，導致選錯。其實，這間接也證明另一件事：「通常這類的學生，不但會漏看題目，甚至常常連答案的選項都沒看完！」既沒看到題目在問「何者為非」，看到A就先選，卻沒發現B、C一樣是正確的選項。而只要稍微認真一點看完題目，稍微定點腦判斷，根本不應該出現這樣的情況；這完全都是平時粗心、沒耐心，答題習慣不佳所造成！因為這樣的情況丟分，是最要不得的錯誤！

二、尋找「關鍵字」：

現在的文章題幹越來越長，除了很容易沒耐心看完之外，另一種情況是雖然看了，卻不知道文章在幹嘛，反反覆覆一直看卻找不到重點，最後仍然是靠「感覺」與「印象」在猜答案。解決這種情況，強烈建議在答題過程中加入以下步驟，通常可以更清楚、準確的找到答案！

1.先從答案選項看起，然後依答案關鍵字回頭到文章找關鍵字所在的位置，這樣可以避免漫無目的的花太多時間看沒用的資訊，也避免因為文章字太多，銷磨了耐性。

2.優先看文章最後一句，或每一段的末句。通常重點都歸結在最後，以文意理解而言，絕大部分的答案也都是在文章最後一句，在不知道該選什麼的時候，以最後一句為條件來選答案，往往有奇效！

3.文言文看不懂很正常，別亂猜，先看答案選項，答案沒有說的，千萬不要自己引伸，老是「我覺得」、「我以為」，務必從關鍵字找到意義相近的「證據」，才能避免亂寫的窘境。

三、熟讀課文註釋與習作：

1.很多人認為讀課本習作沒有用。可是，如果真的研究過歷屆題就會發現，學生視為畏途不知從何準備起的形音義，將近90%都出在課本註釋、習作練習裡，根本不需要額外大量浪費時間做不必要的參考書題目，就可以快速高效的拿分！

2.熟讀課本的另外一個理由，是因為當課內「觀念」夠熟，就會瞭解到會考題目中很多文意理解背後真正要考的「觀念」，是出自課本，或從課文觀念稍做延伸，反而不需要過度糾結在逐字逐句的翻譯是否正確上。事實上，如果不懂觀念光是會翻譯，往往即使翻譯對了、文章看懂了，答案一樣不會對！

國文的確是門技術活，記得重新省視上述「心法」，掌握正確的方向，做正確的事情，才能一往無前，穩操勝券！