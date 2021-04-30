會考倒數14天／最強6招「日之呼吸」 如何在考場一招擊敗敵人？

剩下兩周時間，讓蘇博為您規劃出進步三分以上最強招數。

運用6招「日之呼吸」，能以較好的心態面對會考。圖為「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」劇照。圖／木棉花提供

會考前兩周

壹之行：

每天準時十一點前睡覺，同時七點左右起床，調整成會考時間作息。

很多考生怕題目或書讀不完犧牲了睡眠，其實科學家研究發現「完整且有規律性」的睡眠有助於記憶扎根，因此睡得飽比晚上多讀一到兩個小時幫助更大。

貳之行：

依照會考時程表讀該科，養成時間上的規律思考。

比方說每天早上八點半到九點四十分，一天練習社會題本一天練習自然題本；有系統地在「時間上」做讀書科目的分配，有助於在每天的相同時間活化腦中該科目的連結度及靈活度。這其實就是養成良好習慣的法門。

參之行：

由最近年份，每兩天完成一年份的歷屆會考試題。(至少完成近十年。)

依照各科會考時間減少五到十分鐘，用碼表計時完成歷屆會考試題。減少的五到十分鐘就是一個緩衝時間，當會考時有較為艱深的題目就可以從容地思考作答。很多學生養成寫歷屆會考試題時把時間抓得剛好，殊不知平常練習歷屆會考題目跟真正上考場考試還是有緊張感的落差。再者歷屆會考試題可以讓考生們清楚近幾年的出題方向(有時候連續兩年出一樣的觀念題型)，同時也可以了解自己的實力跟會考分數。(今年跟去年的會考範圍有刪減，和其它年的會考第六冊考題不一樣別全部都寫，避免錯在今年沒考的喪失自己的信心。)

肆之行：

別鑽牛角尖以為越難的越要搞懂。

會考題目著重在基本觀念跟統整能力，比方說理化計算有聲波、壓力、浮力、功和電學等，但是每年會考的自然計算題不超過七題；若執著在計算部分就是搞錯方向徒勞無功(會考跟段考不同)。數學科由簡單排到難，但難題跟簡單的題目分數比重是一樣的，錯一題難的跟錯一題簡單的扣分是一樣的；而難題基本上都是生活情境題(素養題型的一種)只要細心讀題自然可以考高分。國文社會只要好好讀題，常常題目都在文字中或是稍微分析推理就可以答對喔!!原則上就是「返璞歸真」基本觀念遠大於艱澀難題。

最後三天

伍之行：

歷屆試題、模考題本全部拿出來每題都看過一遍。

把錯的題目溫故知新一下是最後重要的方法。若平常練習題目時都有認真的寫，那錯的題目就是你的漏洞了。花兩天把所有錯的題目都練習一次是拾遺補缺的不二法門，切記真懂才是懂，比方說數學上不可有”很像對、應該是、可能這樣”這些詞語出現，而是真的完全明白來龍去脈才是王道。

陸之行：

考試當天，請在自己考場座位「不動如山」。

考試前一天，確認文具都準備兩套、准考證、飲用水(有糖飲料會讓認真能力下降，考場飲水機難保乾淨)、薄外套(考場冷氣不會關)、午餐訂好(切勿外食浪費時間)、帶去讀的書本(建議歷屆會考試題)。

今年由於疫情規定，家長不得陪同考試，因此考生的自制力就格外重要；學校每每段考或模考中間下課教室吵鬧無比，有學生嬉鬧、對答案或討論題目。考試當天建議中間下課就去上廁所、簡單伸展身體或是坐在座位上休息看書。

切勿嬉鬧或是對答案討論題目影響考試心情。蘇博建議您若有人跟你討論題目，你就跟他說：題目很簡單我應該每題都會。嚇死一個敵人是一個。考試當下請把握每一分鐘，通常寫完趴下去休息的不是強者是弱者(別把弱者當強者而嚇壞自己)，真正的強者是不論題目難易度都會一再檢查希望自己零失誤；因此寫完後請記得一再檢查有疑惑的考題。

以上六招使用上，再加上抱持平常心不緊張，一定會有無窮的「查克拉」，讓您展翅翱翔！！