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國三會考倒數… 誰先解脫？老師有話要說！

聯合新聞網 / 台北訊
《學校很有事？》。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》。資料提供／聯經出版

110年國中教育會考剩不到30天！你也是正在水深火熱中的國三生或班導師嗎？資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，生動描繪面臨大考時師生的掙扎情緒，引來讀者大呼「雖然很可憐但我笑惹～」

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版
《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。

《學校很有事？》抽獎活動：

即日起至5月5日（三）23:59前，臉書分享活動頁面「活動／最爆笑的《學校很有事？》分享文章可抽作者親簽手稿圖」，並在活動頁面下方以FB帳號留言你的分享網址，就有機會獲得《學校很有事？》本書的作者親繪簽名手稿圖一份，名額共3名，手稿隨機挑選，限寄台灣本島（包括金馬澎湖）。趕快呼朋引伴來參加活動！

點選活動網址

國中教育會考 聯經出版

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