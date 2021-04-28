國三會考倒數… 誰先解脫？老師有話要說！

110年國中教育會考剩不到30天！你也是正在水深火熱中的國三生或班導師嗎？資深國中美術老師蔡詩芸最新出版的《學校很有事？》，生動描繪面臨大考時師生的掙扎情緒，引來讀者大呼「雖然很可憐但我笑惹～」

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

《學校很有事？》內文圖。資料提供／聯經出版

聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。