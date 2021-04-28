會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

會考倒數二十幾天，考生急得如熱鍋上的螞蟻，該怎麼面對110年的會考讓陳宇用三件事告訴考生：

1.統整概念，讓你事半功倍

時間所剩無幾，但是很多考生卻仍搞不清楚哪個部分才是考試的重點。東奔西撞不僅無法心如止水的準備考試，抓錯重點更可能讓考生事倍功半。

以數學科來說，各屆在每個範圍的出題數目都大同小異，哪一個範圍大概會考幾題已經是大家都知道的秘密，所以在準備上我建議考生「把相關的概念放在一起準備才能事半功倍」。

以「方程式家族」來說，一元一次方程式及一元一次不等式核心概念都是等量公理，放在一起練習可以縮短練習時間；二元一次方程式及圖形是一元一次方程式的延伸，可以放在其後。一元二次方程式在複習時可以回推至因式分解、乘法公式以及二次方根，因為解一元二次方程式的幾個方法中他們都榜上有名。而一次函數及二次函數由於跟二元一次及一元二次方程式拖不了關係，所以可以放置在「方程式家族」之後練習。

除了「方程式家族」之外，讓大部分考生聞之喪膽的就是圖形題。幾何圖形的看似漫無章序其實也是有相當大的關聯性，好比說三角形的基本性質以及三心應該要和圓的性質一起複習，相似及全等因為是由尺規作圖所證明而來，所以應放在一起複習。

這些章節雖然不完全在同一冊當中，但是會考著重在於3年中學習歷程的統整能力，將相關主題放在一起複習除了能夠更快速建立屬於自己的邏輯系統，更能夠節省練習時間。

2.學生遇到題，你在供蝦密?

隨著108課綱上路，會考各科題型為了落實學科與生活的結合，把每道題敘述成一個生活情境。但是文字上的包裝太「用料實在」，讓考生看完「霧煞煞」，搞不清楚題目到底要問什麼?

在這樣的情況下大部分的教師會建議學生「畫關鍵字」，然而許多學生畫完之後腦筋還是跟考卷一樣白。所以我都會建議學生在考前幾天先整理出這6冊中的學習脈絡，一方面檢視自己哪個部分還沒複習完，一部分是畫完關鍵字後可以從這個組織圖裡找尋相關的線索，畢竟要先知道自己有什麼武器才能殲滅考題。

3.心如止水，以不變應萬變

數學科考題難度通常會隨著題號而增加；前十四題是基本拿分題，圖形題謹慎小心別漏了關鍵線索；手寫題要邏輯清楚、敘述有條理……以上這些都是陳腔濫調，也是大部分考生都知道的事情。

雖然這些細節都是決定成敗的關鍵，但是最重要的是調整好應考的心態。會考考題五花八門層出不窮，能否冷靜沉著的面對這場高壓的測驗決定了能不能發揮平常累積的實力，希望所有考生都能夠拿出實力旗開得勝!讓大部分考生聞之喪膽的就是圖形題。