會考自然／8成基本概念題出自課本、實驗圖表 特別注意重點章節大解析

距離國中教育會考剩下不到一個月，今年因為疫情關係和去年會考在自然科方面皆減少相同章節；第六冊自然部分，理化「電與磁」與地球科學「天然災害與環境變遷」章節不考，而今年命題比例也預估和去年相似(因受新冠疫情影響，第六冊刪減後，命題比重明顯偏低)，以去年為例，自然單冊命題率為生物30%、理化49%、地球科學21%，命題主軸仍特別強調108課綱閱讀素養精神。其中基本觀念題型占絕大多數，超過八成的基本概念題出自課本和實驗圖表，這是所有考生一定要把握的部分。

110試題會考預期會朝向幾個大方向：

(1)文字敘述多，題幹長

自然考題大多以短文或題組出題，每個題組有1到2題小題，相較往年的試題，題幹敘述長度大幅度增加，遇到題幹較長的題組或文字敘述部分切記要圈出關鍵字，可大幅減少失誤的機率，尤其何者為「是」或何者為「非」要多加注意。

(2)圖表多、實驗分析數據靈活

以去年會考試題為例，圖表題約占理化科的六成，代表圖表判讀是自然學科的測驗重點，在圖表題型中，大部分和實驗流程有關，近兩年的理化考題中均有大量文字敘述及圖表讓題目乍看之下像是複雜難題，但實際測驗的觀念很簡單，命題主旨在考驗學生的解題靈活度與細心。

(3)觀念重點釐清、定義務必清楚

近年自然考題中，理化計算部分難度均大幅度下降，而基礎概念、實驗流程命題比例逐年增加，其目的是希望所有小朋友掌握基本觀念，並非以刁鑽難題為命題主軸。考前要對基本觀念融會貫通，實驗流程清楚了解後若還有其餘時間再多多配合歷屆試題的演練，就可以輕鬆拿到自然高分！

以下列出同學要特別注意的重點章節：

生物部分：代謝 (光合、消化)、物質運輸 (輸導、循環)、恆定性 (神經、內分泌)、生殖、遺傳、生物的分類為必考重點。因為疫情的關係，時事題很可能會與人類的免疫防禦、細菌和病毒的部分相關，需要同學特別花一點時間釐清觀念。

理化部分：聲光熱、化學計量(近年計算偏簡單，基本概念了解後就不難解題)、浮力 (浮體W=B、懸浮體W=B、沉體W>B；幾乎只考基本概念，不考複雜計算)、壓力、摩擦力、牛頓運動定律、電流熱效應、電流化學效應為理化必考重點，此範圍尤其注重實驗數據分析與實驗操作步驟的命題，跨科題型也越來越多，這類題型通常題目敘述較繁瑣，需要特別注意分析、歸納、理解題意。

地球科學部份：天氣變化(氣團、氣壓、颱風)、地殼變動(地震、板塊運動、火山活動)、天文(月相、潮汐、日月蝕)。

其中跨科考題的部分：大氣會和理化熱學一起出題、月相、日月蝕部分則會和理化光的單元一起命題，此部分章節需特別注意天文的圖表。

會考前的最後一個月內，邱宇建議同學們把時間分配在掌握基本觀念、課本以及自然的實驗紀錄簿是考前值得好好花一些時間熟讀的部分。至於刁鑽的難題、複雜的計算…請不要拿來浪費自己寶貴的時間，因為這些都完全不會考。

如果同學還有時間可以多練習歷屆試題，或重新將歷屆試題中錯誤的題目再次審視一次，針對所有錯過的題目再思考、再練習。讓自己更熟悉會考題型，將模糊的概念瞭解，當務之急為複習歷屆試題的訂正錯誤筆記，熟讀課本、實驗記錄簿內的圖表與實驗流程，最重要的是細心和耐心，自然科自然可以拿高分！