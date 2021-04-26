會考自然／實驗、跨科、素養三大題型 你都練習了嗎？

◆生物◆

一、題型趨勢分析

近年國中會考自然科試題，重視學生對於圖表的判讀理解、分析與應用的能力。生物科在會考通常占14~15題，幾乎沒有計算，也不會單純考記憶，主要強調日常生活觀念與課程的結合，並且搭配實驗的觀念，重視概念的釐清及應用。

二、重點章節整理

以下為李鴻老師為同學所整理的各章節複習重點：

【生物加油站】

★呼吸作用與光合作用比較

三、李鴻老師的應考提醒

在會考前最後階段，李鴻老師有以下兩點建議：

1.複習各章節的大觀念，考題不管怎麼變化，不會考出與課本觀念違背

的題目，把課本內容好好再閱讀過。

2.練習歷屆試題，熟悉出題的題型方式，注意把每個題目都｢耐心｣並且

｢完整｣閱讀過，找出題目的｢關鍵字｣並看清楚題目中最後一句再作答。

◆理化◆

一、出題方向與趨勢

1.綜觀103 ~109年會考中，每屆會考53~54題(理化約27題)，圖表題

至少35題(理化至少19題)。

2.今年與去年都不考電與磁的部分，所以今年的出題的方向與題數分配

應該和去年相距不大，同學應多參考去年考古題出題的形式與方向。

由上表可知，各個主題出題數呈現穩定的趨勢。值得一提的是自107年開始，出題數最多的章節就是「力與運動」的部分，所以從國二下的靜力學，到國三的運動學、能量學，都應該是今年考試出題重點方向。

二、多元題型準備方法

1.近年考題的方向，多有「素養導向」的出題方式，從不同的生活情境中選材，面對這類題型：

(1)正確讀取題目的訊息。

(2)靈活運用課本的知識。

(3)分析比較各變項間的關係。

(4)判斷題目所詢問的答案。

例如：【109會考，第9題】的羽毛球運動。

2.不需計算的邏輯式考題，在這幾年中頻繁的出現，算是新式題型的考

試方向之一。

例如：【109會考，第32題】的三種離子判斷。

3.跨章節整合或是跨科整合的題型，在準備上應多加注意。

例如：

*【109會考，第11題】需運用到天平、二氧化碳製備、質量守恆、反應速率等多重觀念來解題。

*【109會考，題組第52~54題】橫跨生物、理化及實驗題。

4.實驗題是近幾年的熱門趨勢，為了因應新課綱與探究實作的教學，同學在準備上，無論課本的探索活動、示範實驗或正式實驗的實驗步驟、結果紀錄、問題討論，都應該仔細準備，不可走馬看花的跳過。

【理化加油站】

★酸與鹼比較

三、天豪老師的考前叮嚀

將課本知識囫圇吞棗的記憶下來，其實對於考試的幫助不大。老師根據多年的經驗，給同學幾點建議：

1.在最後的衝刺階段，按照複習計畫完成每日的進度。

2.每週都應該寫歷屆考題，來掌握科學文章閱讀的技巧。

3.保持閱讀報章雜誌的習慣，並且反思那些文字與課本相關的內容。

4.不須熬夜苦讀臨時抱佛腳，應考時能保持愉快的心情與精神，仔細閱讀考題的文字圖表，來做答案的判斷。

◆地球科學◆

一、最佳投資選地科

往年正常情況下的命題分配：

去年受疫情影響範圍縮減，和今年相同，理化、地科各減少一章，地科也因此縮減一題，考題數為11。地科單元占比為12%，考題占比卻是20%，這相當於1分耕耘，1.7分的收穫，如此高投報率的科目，快把地科拿出來再複習一下吧！

二、題型趨勢及複習要點

複習時切勿鑽牛角尖，目前會考趨勢是以理解活用為主，敘述加長、重視圖表，不考過於瑣碎的記憶性題目和難題。其實自然科並不困難，只要把觀念釐清，並練習抓出關鍵字即可。

三、重點提醒

1.地質：板塊運動與地震

2.天文：四季與公轉、月相與潮汐

3.大氣：氣團與鋒面、天氣變化

【地球科學加油站】

★颱風

四、張羽老師的奪分要訣

1.考古題很重要

如果想真正了解會考怎麼考，最高投報率的練習方式，絕對是從考古題下手。最後時間請務必將歷屆考題做熟，每個選項都弄清楚原理，而不僅是知道答案。在考古題中，重要的觀念會一直重複出現，【109會考，第21題】考出颱風及其氣壓圖形，幾乎和96年基測題目一模一樣。

2.時事結合

颱風和梅雨是台灣水資源的兩位主要供應者，若颱風不來或梅雨不足，就會造成缺水。而今年台灣缺水的問題相當嚴重，已陷入缺水危機，因此和水資源相關的部分要注意：如「颱風的形成」和「梅雨的條件及月分」，都是考題方向。

3.善用模型

最後，同學可以多多善用模型，化抽象為實際以釐清重要觀念。

【104會考，第45題圖片】可用地球模型來幫助建立空間概念。