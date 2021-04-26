會考社會／三大核心能力、精華濃縮一點通 高分得標非空夢

舊課綱最後一次會考將至，考生與家長為了打贏這場勝仗，無不卯足全力最後衝刺。然從基測時代至今，考題愈形活潑，不再是死板的背誦題，而是多著重於讓考生能根據所學應用在日常生活，跨科、跨領域整合，搭配生活情境的素養題型。乍聽之下，素養題型似乎頗有難度，但社會科補教名師彤妤表示會考題目不難，考生只要揪出題目關鍵字與核心概念，釐清事件的人事時地物與因果關係，並能對應比較，應試就能得心應手，輕鬆得高分。

一、會考一點通：三大核心能力

社會科會考主要在測試同學除了學科知識外，是否還具備以下能力：

◎閱讀力：看懂題目、化文字為圖像的能力題組、長文本的文字閱讀。

◎邏輯力：冷靜分析圖表、融會貫通的能力地圖、統計圖、表格、插畫的分析比較。

◎內化力：運用所學知識，找出答案的能力綜合上述，找出學科知識點。

二、會考一點通：易混淆點釐清

(一)氣候差異比較

(二)中國不同時期經濟政策與對外交流

(三)五院分權與制衡

(四)法律與權利救濟

1.名詞混淆

2.年齡混淆

三、會考一點通：各科考點分析

【地理】

(一)出題比例（103～109年會考）

(二)重要知識點

1.基礎概念

(1)比例尺、等高線、經緯線的應用與判讀。

(2)根據產品特性，選擇最佳工業區位。

2.臺灣地理

位置(經緯線)、地形、氣候、海岸、離島、水文等，應融會貫通！

3.中國地理

地形、氣候、經濟、自然災害等要熟悉，可能會與臺灣、世界連結出題。

4.世界地理

(1)留意世界地形(重要海峽位置)、氣候種類與其影響。

(2)主要國家地區：美洲、印度、東南亞。

(三)總結

1.親繪簡易地圖，加深印象，相關位置免操煩。

2.多加強臺灣地理，出題機率高於中國地理(世界＞臺灣＞中國)。

3.勤做歷屆試題，習慣出題形式。

【歷史】

(一)出題比例（103～109年會考）

(二)重要知識點

1.臺灣歷史

從原住民荷西鄭氏清領日本國民政府，各時期的相關整合。

2.中國歷史

不同時期經濟政策與對外交流。

(1)經濟政策：比較開放、占領的港口與城市。

(2)對外交流：比較唐、宋、元、明、清的對外關係。

3.世界歷史

(1)比較不同政權下的歐、亞、非版圖。

(2)注意文藝復興～新帝國主義的歷史演變。

(3)兩次世界大戰：導火線、陣營國，及對中國的影響。

（三）總結

1.人、時、事、地，因果關係要清楚。

2.搭配地圖學歷史，摸蜊仔兼洗褲。

3.略古詳今，注意近代重要大事件。

【公民】

(一)出題比例（103～109年會考）

(二)重要知識點

1.社會篇

(1)親屬關係：情境式敘述，搭配附圖，考驗閱讀與邏輯能力。

(2)班會問題：能清楚分辨權宜、秩序問題。

(3)媒體識讀：新聞常播報，可搭配智慧財產權出題。

2.政治篇

★(1)五院職權與制衡：超級重點，每年必考！

(2)地方自治：自治單位、分權項目要熟記。

(3)政府經濟收入與職能：六大政府財源收入要清楚、中央與地方稅區分、公共財、經濟法規等。

3.法律篇

(1)人權：四大人權內容(平等、自由、受益、參政)。

(2)法律與權利救濟方法：民法、刑法的規範內容與年齡區分、刑法與少年事件處理法處罰方式與年齡差異。

★4.經濟篇

機會成本、需求供給法則的意義與圖示、匯率、經濟循環圖等，都是歷年重要考點。

（三）總結

1.專有名詞別含糊，觀念要正確。

2.公民題目勤奮寫，魔鬼藏在細節裡。

3.主題樹枝學習圖，串聯分散攏Ａ通。

四、會考一點通：時事入題別害怕