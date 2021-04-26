會考社會／三大核心能力、精華濃縮一點通 高分得標非空夢
舊課綱最後一次會考將至，考生與家長為了打贏這場勝仗，無不卯足全力最後衝刺。然從基測時代至今，考題愈形活潑，不再是死板的背誦題，而是多著重於讓考生能根據所學應用在日常生活，跨科、跨領域整合，搭配生活情境的素養題型。乍聽之下，素養題型似乎頗有難度，但社會科補教名師彤妤表示會考題目不難，考生只要揪出題目關鍵字與核心概念，釐清事件的人事時地物與因果關係，並能對應比較，應試就能得心應手，輕鬆得高分。
一、會考一點通：三大核心能力
社會科會考主要在測試同學除了學科知識外，是否還具備以下能力：
◎閱讀力：看懂題目、化文字為圖像的能力題組、長文本的文字閱讀。
◎邏輯力：冷靜分析圖表、融會貫通的能力地圖、統計圖、表格、插畫的分析比較。
◎內化力：運用所學知識，找出答案的能力綜合上述，找出學科知識點。
二、會考一點通：易混淆點釐清
(一)氣候差異比較
(二)中國不同時期經濟政策與對外交流
(三)五院分權與制衡
(四)法律與權利救濟
1.名詞混淆
2.年齡混淆
三、會考一點通：各科考點分析
【地理】
(一)出題比例（103～109年會考）
(二)重要知識點
1.基礎概念
(1)比例尺、等高線、經緯線的應用與判讀。
(2)根據產品特性，選擇最佳工業區位。
2.臺灣地理
位置(經緯線)、地形、氣候、海岸、離島、水文等，應融會貫通！
3.中國地理
地形、氣候、經濟、自然災害等要熟悉，可能會與臺灣、世界連結出題。
4.世界地理
(1)留意世界地形(重要海峽位置)、氣候種類與其影響。
(2)主要國家地區：美洲、印度、東南亞。
(三)總結
1.親繪簡易地圖，加深印象，相關位置免操煩。
2.多加強臺灣地理，出題機率高於中國地理(世界＞臺灣＞中國)。
3.勤做歷屆試題，習慣出題形式。
【歷史】
(一)出題比例（103～109年會考）
(二)重要知識點
1.臺灣歷史
從原住民荷西鄭氏清領日本國民政府，各時期的相關整合。
2.中國歷史
不同時期經濟政策與對外交流。
(1)經濟政策：比較開放、占領的港口與城市。
(2)對外交流：比較唐、宋、元、明、清的對外關係。
3.世界歷史
(1)比較不同政權下的歐、亞、非版圖。
(2)注意文藝復興～新帝國主義的歷史演變。
(3)兩次世界大戰：導火線、陣營國，及對中國的影響。
（三）總結
1.人、時、事、地，因果關係要清楚。
2.搭配地圖學歷史，摸蜊仔兼洗褲。
3.略古詳今，注意近代重要大事件。
【公民】
(一)出題比例（103～109年會考）
(二)重要知識點
1.社會篇
(1)親屬關係：情境式敘述，搭配附圖，考驗閱讀與邏輯能力。
(2)班會問題：能清楚分辨權宜、秩序問題。
(3)媒體識讀：新聞常播報，可搭配智慧財產權出題。
2.政治篇
★(1)五院職權與制衡：超級重點，每年必考！
(2)地方自治：自治單位、分權項目要熟記。
(3)政府經濟收入與職能：六大政府財源收入要清楚、中央與地方稅區分、公共財、經濟法規等。
3.法律篇
(1)人權：四大人權內容(平等、自由、受益、參政)。
(2)法律與權利救濟方法：民法、刑法的規範內容與年齡區分、刑法與少年事件處理法處罰方式與年齡差異。
★4.經濟篇
機會成本、需求供給法則的意義與圖示、匯率、經濟循環圖等，都是歷年重要考點。
（三）總結
1.專有名詞別含糊，觀念要正確。
2.公民題目勤奮寫，魔鬼藏在細節裡。
3.主題樹枝學習圖，串聯分散攏Ａ通。
四、會考一點通：時事入題別害怕
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