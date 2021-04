會考英文／如何準備最後衝刺？掌握解題訣竅 秒殺文法題

國中會考僅剩一個月,考生該如何準備最後衝刺?力宇教育Ai學霸線上學習平台英語名師 Yvonne老師認為,針對文法、單字/英聽、素養題組,只要用對方法,找到解題訣竅,英語考試也能在短期內取得不錯的成效。

★ 掌握解題訣竅,秒殺文法題

Yvonne老師分析歷屆會考試題,歸納出重要複習冊別以國中英語第五冊為主,其文法重點包含「被動語態」、「現在完成式」,還有「名詞子句」與「關係子句」的分辨;以及第四冊的「特殊動詞」、「形容詞及副詞的三級」和「不定代名詞」,都是歷屆的熱門考點;而第六冊的「過去完成式」也很重要,考生不但要了解用法,也需要釐清它與現在完成式的不同之處。

舉被動語態為例,在Ai學霸英語總複習課程中,Yvonne老師簡要指出被動語態破解方式,就是找出『be動詞 + p.p. (過去分詞)』。而109年會考單題第11題便是測驗這個文法點。考生要掌握英文句子裡只有一個主要動詞的大原則,便可刪去 (A)、(C) 選項。再透過對題目的理解,得知Alison不喜歡「被告知」該做什麼事,選擇符合被動語態文法的 (D) be動詞 + p.p.。

在Ai學霸英語總複習課程,Yvonne老師也介紹了現在完成式的破解法,除了瞭解have/ has + p.p. 外,後面所接的時間點,及其介系詞也需特別留意,如下圖。

取109會考單題第7題進行解題,考生若能抓到句子開頭的For the past twenty years (從過去二十年持續到現在),便可得知本句時態為現在完成式 (have/ has +p.p.) 來破解本題。

至於近年熱門考點代名詞,Yvonne老師在總複習課程也歸納出各個用法,其中數量代名詞『Both (兩者都)+ of the/ 所有格+複數名詞+複數動詞』便是重要破解法之一。考生若遇到像109年會考單題第4題,只須稍加留意題目第二句的提示I’m the youngest of the three children in my family (我是家中三個小孩最小的),便知道說話者擁有兩個姊姊,就能推敲出答案為 (A)。

另外不定代名詞的「眾多選擇任擇一」也是考試機率最高的文法點。Yvonne老師也在總複習課程中做了詳細的解釋。

109會考也當然出現了不定代名詞的考題,這題也是當屆最多考生寫錯的題目。從「眾多的電話當中,又來了一通」,就是Yvonne老師課程中提到的「眾多選擇任擇一」,所以選項也就是使用 (A) another。其中 (C) the next 解釋為下一通電話,中文解讀看似合理,但由於定冠詞 the 有指定的意思,在此句使用上是不合理的,故不能挑選。

透過總複習課程,考生便能迅速複習各個文法重點,而課程內精心統整出來的解題訣竅,能讓考生輕鬆應對會考文法題,逐題破解。

Ai學霸英語總複習課程《請點此》

★ 單字邊聽邊背,狂刷考題,事半功倍

除了文法,面對茫茫英語單字海,加上110會考將恢復的英聽考試,考生若不知該如何準備,Yvonne老師推薦Ai學霸「英語常用單字2000」課程,它同時具備影片、音檔、AI檢測題庫,對考生而言相當實用。課程涵括國中範圍的基礎1200字與進階800字,摒棄傳統字母排序分類,以主題編排並搭配例句,讓考生得以在情境中識字。考生除了利用課程專用紙本講義,還可透過觀看教學影片、聆聽外師標準發音,視覺聽覺一同學習,隨時都可沉浸於英語學習環境之中。而多達一萬題的AI線上學習題庫,為分秒必爭的考生提供不間斷的練習,並快速分析個人痛點,對症下藥。

考生可利用每日的零碎時間 (如早餐時段),先播放「英語常用單字2000」的影片聆聽音檔,再利用當日能完整學習的時段登入網站平台進行練習,讓答對的考題不重覆,錯誤的考題做到會,並診斷分析學習弱點。多管齊下的課程編排方式,不僅適用於任何學習特質的學生,也讓學生得以彈性運用學習時間,達到事半功倍之效。

Ai學霸英語常用單字2000《請點此》

★ 持續關注時事,迎戰素養題組

新課綱上路後,學習英語不再只是單純背誦,而是應該將英語視為學習不同領域知識的有利工具。因此題組的出題方向愈發生活化、功能化,舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是考題趨勢。而從109會考題中,可看到製作巧克力的說明步驟、或是氣候變遷的新聞報導等跨領域內容,皆為素養導向強烈的文章。

在109會考的閱讀測驗中,提到了要如何將巧克力用隔水加熱 (bain-marie) 的方式融化。bain-marie這個單詞對國中生而言並不常見,考驗了考生能否具備從上下文推敲出涵義的閱讀能力。而文章內也常常出現詢問畫底線字詞意思的考題,只要閱讀前後句子就能判斷出最有可能的答案。

另一篇閱測則是極圈小鎮Kivalina即將被海平面淹沒的報導式文章,開頭便為畫著經緯度的地圖一角。考生不一定聽過Kivalina鎮與Chukchi海,必得先自我心理建設,只要耐心閱讀文章就能答題,因為文章內容必定與地圖有所關連,別因不熟悉的專有名詞影響作答。

Yvonne老師建議考生,熟讀課本之餘,每天閱覽英語雜誌也是精進閱讀能力並獲取新知的方法之一。一開始閱讀不用逐字逐句細看,先迅速閱覽文章一遍,再利用雜誌提供的中文翻譯佐證自己是否理解大致內容,並確認第一遍沒讀懂的部分後,再回去閱讀文章一遍,及背誦重點單字及片語。Yvonne老師也強調,每天大約花20分鐘閱讀,貴不在時間長短,能否「持之以恆」累積閱讀實力才是關鍵。

Ai學霸英語總複習課程《請點此》

★ 挑戰戴口罩,模擬實場演練

倒數1個月的關鍵衝刺時期,「Practice Makes Perfect」尤其重要,建議同學找出兩個周末,取兩份模擬考題,依照會考兩天一個循環的日程方式,在家進行模擬考,一個人模擬考場情境,營造緊張的臨場感來適應會考。建議同學進行兩輪模擬考,考試當天就更能得心應手。

此外,由於肺炎疫情關係,今年入試場時,全程皆須配戴口罩。109年會考時,有考生應試時沒戴好口罩,該科因此不予計分。因此建議同學在家裡備考時,全程配戴口罩練習,也試著不開任何空調系統 (如:電扇、冷氣),來測試自己在悶熱的感覺下,是否能適應戴口罩應考,以期發揮最大的會考戰力。

Ai學霸預祝各位考生考試順利,金榜題名!