會考國文／別再說國文沒範圍了！考試方向找對 送分題必掌握

110會考生注意了！國文科考些什麼呢？想要知道110會考命題趨勢、寫作要點、時事重點，考前要注意些什麼呢？讓力宇教育國文名師—鄭雨老師為你一一剖析，讓你不再焦慮，找對考試方向，會考無往不利。

〈110年國中教育會考問與答〉中提到：「九年一貫語文學習領域在國語文的教學上，旨在培養學生理解、應用本國語言文字的能力，期使學生在聽、說、讀、寫、作等方面皆能具備一定的素養，並能使用語文充分表情達意，陶冶性情，啟發心智，解決問題。」為了配合十二年國教新課綱上路，近三年的出題趨勢便是以近七成的閱讀，間或搭配學校三年所學的國文基礎語文能力題型所組成。

為了因應此種出題模式，學生不能再以「讀死書、死讀書」的方式學習，而是要以學校所學加以延伸，並多方吸收知識，建立起「以閱讀能力為基礎，進而培養生活素養」的能力，也能進一步與高中的108新課綱做能力的接軌。

先來看看109會考，國文科到底考了些什麼？老師整理了選擇題型的題型分析，提供考生參考：

◎表格中的數字代表題號，（）為重複分類。另文言文、白話文以題目為主。

綜觀109試題分析歸納，老師特別提列以下幾點供及將面臨考試的考生參考：

一、不要再說國文考題沒有範圍了

學生時常會說：「考題都沒有範圍啦，讀國文根本沒有用。」這種說法乍聽之下似乎沒有問題，但細究考題分類並非如此。根據〈110年國中教育會考問與答〉中便提及國文科的考試內容，摘錄如下：

（一）注音符號應用能力：正確認念一般字詞，分辨破音字在不同用法下的讀音，進而理解音義關係。

（二）識字與寫字能力：基本識字量 3,500～4,500 字，簡易六書常識，工具書（字、辭典）的使用，辨識、欣賞各種書體及楷書名家碑帖的特色。

（三）閱讀能力：認識各類文體文類，理解語詞在不同情境中的不同意義，簡 易語法及基本修辭技巧，理解文本內涵主旨，分析篇章結構、寫作風格 與特色。

（四）寫作能力：恰當地遣詞用字、使用標點符號。

由以上說明可知，其實國文的考題是有範圍的，除了學校三年所學的基本國文能力之外，就是閱讀測驗。如果真要說「沒有範圍」，那也是指閱讀的內容和來源，但這早就是本有的出題傳統，並非近年才有此出題方式，培養閱讀能力一直是國文的基本學習目標。

二、具備基本的語文能力

形音義、成語、標點符號、應用文等課內必學概念，近三年在會考的出題比例上大約佔三至四成，雖然出題比例降低，但仍然是必考的「送分」題型，同學應好好把握，盡量不要失分。在準備上不須背誦過於刁鑽或冷門的知識，亦不可完全忽視、掉以輕心。

三、白話閱讀題型首重文章重點歸納及文意判讀

在「快資訊」和「圖像行文」盛行的網路時代，為了讓學生培養文字理解能力，因此閱讀題型近年皆有六至七成的比例，在出題上有越來越重的趨勢。

閱讀題型比例如此高的情況下，除了讓學生感到束手無策外，也是讓考生想放棄國文科的主要原因。但閱讀的速度和理解能力是可以培養的，建議考生在考前除了安排自己每天至少練習一篇白話、一篇文言的閱讀測驗外，也可以依照自己平時家庭的資訊來源（例如：網路、報紙、雜誌）來蒐集閱讀文章，長短不拘，重點是在閱讀後反問自己文章主旨為何？段落大意是什麼？作者寫作目的等，以此來培養文章歸納能力、閱讀速度，也能吸收多樣化知識。

四、「跨領域」的閱讀題型，答案都在文章中

「核心素養」強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。故「跨領域」考題便成為新型的出題趨勢，科普、人文社會科學、地理、新聞報導、醫學知識等皆能入題。

例如在106年的會考中，有選自聯合報中關於「藍月」的報導、「ADHD者」的推論文章；108年度的會考出現「飛機在不同跑道上所面臨的不同挑戰」，或是「藍水溪的支流走向」判斷；109年會考中的「熱衰竭和中暑的不同」、「媒體資訊釋讀」等，都跨出了單純的文學賞析範疇。

很多考生擔心若是自己閱讀的領域不夠廣，便無法理解此類題型，此想法實屬多慮，即便是沒有學習過文章中的知識或論點也無須緊張，只要靜下心來詳加閱讀文章，依然可以找出答案。此題型的目標核心依然是考驗學生「是否具備閱讀能力」。

五、圖表題型，歸納圖表找答案

107年的會考中有一題「東西德從分裂到統一的時間軸圖表，便是要考生解讀圖表，並推論幾個重大的國際事件的發生時間先後。考生除了要看懂圖表，也需要具備將數字轉換成文字結論的能力。

109年會考也有出現「媒體新聞查核分類表」，需要和題目文章做出比對和融會貫通，就能選出正確答案。

綜觀以上出題機率看來，今年仍有機會出現此類題目，考生不可不慎。