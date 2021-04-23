會考數學／考前精闢分析 預測試題難度與題型分布

一、預測109年國中教育會考數學科試題難易度與題型分布

國中教育會考數學科試題設定及單題分數比重如下表：

其中每題選擇題占總成績的比重約3.4%，非選擇題則是大約7.5%，所以答對1題非選擇題分數相當於答對2題選擇題分數，且非選擇題是採部分給分機制，因此同學要盡量作答，答題方向只要正確即可得到部分分數。

二、110年國中教育會考試題題型與趨勢

1. 定義的理解與應用：

在歷屆會考題目當中，絕對值的應用幾乎是必考題型之一。首先要先理解絕對值的定義為何，以及絕對值的應用就是距離。師大心測中心在命題時會將絕對值的定義應用在距離上，考驗學生是否真正的理解。

2. 強調閱讀能力的理解：

此題的敘述相當冗長，這已經是未來會考題目的出題方向。同學們平日除了重視數學能力的養成之外，也一定必須加強閱讀題目的能力，而此題目可以測驗出學生們的歸納、整理、理解，並求出此題的答案。相信未來會考題型的趨勢應該會滿多諸如此類的題目出現，所以同學們平時應該多培養閱讀的能力。

3. 生活情境題：

生活情境題所設計的情境，幾乎貼近學生們在日常生活當中都會遇到的經驗、真實的情況，因此同學們在理解上不會有問題，只要讀懂題目再加上所學的數學概念應用解題即可。

譬如此題的電梯，大家可將自身的生活經驗融入題目當中，再使用所學習過的數學觀念或技巧來解出此題的答案，從此題當中也可以評判學生數學能力的應用與溝通。

4. 幾何概念的引用：

會考題型中加入了有點像空間幾何的概念，拋開了傳統幾何的考法，當遇到求長度、角度、面積與體積時，可在完全不需要計算的設計下，只要使用所學的概念即可作答。此類題型是用來測驗學生們對於類似空間的想像能力與圖形直觀的能力。

5. 證明推論能力的提升：

過去國中基測數學科只有選擇題的部分，造成同學們在學習上僅強調選擇題的練習，甚至只著重於能找出答案，至於幾何證明的單元就都以填充的方式學習證明與推導，因而降低學生們的推導和演算等等相關的能力培養。

近幾年會考命題有大量提升幾何證明題的篇幅，可以說是教育會考中的必考題型，因此同學們應該要練習將你(妳)腦海中的推論，把它以數學邏輯的方式寫出來，並且要強調每個前因後果的合理性。

6. 結合生活時事題：

從過去的基測時期，就已將生活情境題列入大考命題，讓考生知道所學能應用到日常生活。根據這幾年數學會考試題的觀察，仍有許多強調生活情境的素養題，也更強調跨科整合、生活情境的素養命題。

時事命題也一直是心測中心的命題方向，把日常生活當中常遇到的情境融入考題當中，學生們一定要讀懂題目給的訊息。此部分的命題通常都不難，要有耐心的把題目看完。

譬如上題，閱讀完題目的文字敘述後，只要圖表所要表達的意思看懂，立即可以拿到分數。

三、應該如何加強準備會考

未來準備會考的方向，首先應加強各章節中所學習到的定理與性質的理解，從縱向的加深加廣，再到橫向的關連性與應用。

對於解決問題的方法與技巧，必須先了解方法技巧對於問題的針對性，知道要解決何種問題，譬如前述當中的證明推論能力的提升，欲先要知道直線方程式的觀念以及所代表的含意，求出(1)的k值，進而說明(2)當中為何會相似的性質關係。

而在題目的熟練度方面，應該由各面向多方思考，並且適度與曾經寫過的歷屆試題作連結，平時練習在寫題目時，就算求出答案後也可想想：設計此題的老師目的為何，以及希望同學們學習到哪些知識點。同學們也該養成良好的格式(寫出完整的算式)，並且明白問題的前因後果與邏輯關係，相信這樣在幫助同學們在作答非選擇題的能力會大大提升。

會考試題是著重在解題技巧，並不會出現過於繁瑣的計算，所以同學們對於分配律、乘法公式、指數律等常用性質和應用務必要熟練。會考，是要送你分，而不是要扣你分；只要確實的在三年內累積所學，想要獲取不錯的成績，絕對不是痴人說夢，而是可以達成的踏實目標。