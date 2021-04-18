整理包／110國中教育會考衝刺大補帖 各科必考重點一次看

110年國中教育會考考試日期為5月15日及5月16日，受少子化影響，今年全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，再創歷史新低。會考連兩年受新冠病毒疫情影響延後開學，調整考試範圍，而去年停考的英聽，心測中心表示今年原則上會舉辦。

聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

5月15日（六）考科是社會、數學、國文、作文；5/16（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

圖／取自國中教育會考全國試務會

會考補教老師提點 國文 聯合報／國文考文意理解 「望文生義」恐是失分關鍵！ 作文 英語 數學 社會 自然

*其他科目將陸續上線

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