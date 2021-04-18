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空軍司令部證實 在九鵬南仁漁港尋獲F-5E潘穎諄遺體

整理包／110國中教育會考衝刺大補帖 各科必考重點一次看

聯合新聞網 / UDN文教
今年國中會考報名人數20萬2547人，約比去年少6500人。本報資料照片
今年國中會考報名人數20萬2547人，約比去年少6500人。本報資料照片

110年國中教育會考考試日期為5月15日及5月16日，受少子化影響，今年全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，再創歷史新低。會考連兩年受新冠病毒疫情影響延後開學，調整考試範圍，而去年停考的英聽，心測中心表示今年原則上會舉辦。

聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。


5月15日（六）考科是社會、數學國文、作文；5/16（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

圖／取自國中教育會考全國試務會
圖／取自國中教育會考全國試務會


會考補教老師提點
國文
作文
英語

 

數學

 

社會

 

自然

 

*其他科目將陸續上線


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台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，若國內疫情無太大變化，今年國中教育會考原則上會舉行英聽考試。本報系資料照片
台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，若國內疫情無太大變化，今年國中教育會考原則上會舉行英聽考試。本報系資料照片

國中教育會考 英聽 大考衝刺 國文 英文科 數學 社會科 自然科

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