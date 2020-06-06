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寫作測驗 最多人想開咖啡店
國中會考今年寫作測驗題目為「我想開設一家這樣的店」，考題較去年接近生活，拿五、六級分的考生占比也都略升。閱卷教師、高師大國文系教授李金鴦表示，最多考生想開咖啡店，另外像雜貨店和餐廳也是常見題材，只要清楚描述要開什麼店，說明店內的商品、樣貌、藍圖，就能拿下基本分。
寫作測驗拿四級分的考生最多，占六成七，另有二九八六人抱蛋。
閱卷團隊昨選出十篇佳作範本，有不少考生將他們與祖父母、父母互動入題。有名考生描述要開客家本色的福菜麵店，介紹店面並追溯他與外公、外婆的相處記憶，描述雙方因語言隔閡而疏離，但透過福菜製作了解客家精神。
此外，國中會考數學科今年總計有兩題非選題，抱蛋人數超過了七萬人，創下近三年新高。
台師大數學系教授謝豐瑞直言，今年題目雖較去年難，第一題只要看懂題目，國小程度就能計算得出來；第二題考行車預警三角標誌牌面積，但空白率相當高，顯示學生閱讀理解的耐性與能力仍有待培養。
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