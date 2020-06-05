會考前1個月戒手機 黃辰誼成屏東榜首

國中教育會考昨天寄發成績單，高雄市推動雙語的偏鄉小校繳出不錯成績單，鳥松國中與鳳林國中都大幅「脫C」（C為待加強）。屏東榜首之一的明正國中學生黃辰誼是大黑馬，考前一個月不看手機，訓練專注力。台東縣有35人拿到5A，比去年28人稍有成長。

高雄市近2年推動雙語，鳳林國中在高雄市教育局雙語政策支持下，英文「待加強C」人數從去年54%，降至今年24%。教務主任李岳龍說，雙語計畫申請了兩班三組，有外師進駐，課程中可執行分組學習、及時補救英語等措施，是讓學生英文能力持續提升的關鍵。

高雄市鳥松國中也加入雙語實驗課程，由教育局提供經費與外籍教師，提升學生語言學習興趣與聽說讀寫能力，原本去年英語與數學「待加強」比率都超過5成，今年只有3成。

五福國中校長陳宗慶說，今年會考成績5A以上學生有158人，5A人數比率維持高雄市公立國中第一；滿分、滿點（35點）17人，其中陳若雅作文也是滿6級分。雙胞胎吳惟勻、吳惟媗也以5A33、34點篤定可上雄女。

高雄市田寮國中今年有27名畢業生，剛入學時學力普遍低落，不少人列入會考待加強對象。為改善學生能力，清景麟教育基金會挹注經費引進外師協同教學，也與瑩光教育協會合作推動「閱讀田寮」課程。國文科有3名學生考A；英文科有4名學生考A。

屏東考區今年有7101名考生，考得5A++、作文6級分有6人。明正國中黃辰誼是黑馬，為準備會考，她在考前一個月戒掉手機，訓練專注力，她常勉勵自己「再堅持一下」。

鹽埔國中首次出現國中會考滿分、滿點、作文滿級分考生，鄭金玉就讀體育班，練習武術，曾參加屏東縣運武術太極拳拿下金牌，8年級時錄取中山大學數學人才培育計畫，允文允武，未來想要念醫學系，決定留縣升學念屏女。