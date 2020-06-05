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想開「故事咖啡館」 陳韋翰獲選作文範例

聯合報 / 記者喻文玟林宛諭劉明岩／連線報導
台中市衛道中學陳韋翰會考寫作測驗六級分，獲選今年作文範例。記者喻文玟／攝影
台中市衛道中學陳韋翰會考寫作測驗六級分，獲選今年作文範例。記者喻文玟／攝影

國中教育會考寫作測驗題目「我想開設一家這樣的店」，台中衛道中學陳韋翰想開一間「故事咖啡館」，每天晚上只接待一名客人，老師評語他的文章結構完整、脈絡清楚，寫出「傾聽他人心聲」的經營理念，善用摹寫、轉化、比喻，獲6級分，入選今年作文範例。

陳韋翰看到題目時，聯想曾讀過作家張西一篇文章「甜點換故事」，他具體化把這個構想變成店鋪，敘述自己是獨子，沒有兄弟姊妹取暖，開設一間「故事咖啡館」雖是和陌生人交換故事，更不尷尬，能傾聽對方、也能分享自己未向他人啟齒的故事。

台中市衛道中學陳韋翰會考寫作測驗六級分，獲選今年作文範例。今年命題「我想開設一家這樣的店」，他寫想開「故事咖啡館」每天只接待一名客人，老師評語他的文章結構完整，善用摹寫、轉化、比喻，文句流暢。 圖／取自心測中心網站
台中市衛道中學陳韋翰會考寫作測驗六級分，獲選今年作文範例。今年命題「我想開設一家這樣的店」，他寫想開「故事咖啡館」每天只接待一名客人，老師評語他的文章結構完整，善用摹寫、轉化、比喻，文句流暢。 圖／取自心測中心網站

陳韋翰分享寫作方法，例如「青春期」、「童年」是很常見的命題，他會列出困難、挫折、快樂、期待…各種可能經驗，某些作文題目可直接套用；熱愛寫作是受到瑞穗國小老師胡淑婉、謝豐旭啟發，小學全國作文競賽全國第6名；國小、國中都參加過聯合報系「聯合盃作文大賽」，分別獲得創意、感動獎項。

台中居仁國中蔡承翰小學是田徑隊員，國一下容易疲憊，2個月內突然無法下床，檢查才發現自體免疫失調。國一休學半學期，國二常請假，他在家自學、補習跟上進度，2月透過身障特殊管道甄選錄取中一中，為了證明實力也參加會考，成績4A1B、作文4級分。

彰化縣大同國中有3位滿級分學生，包括曹晉豪（左起）、楊舒涵、廖涵光，楊舒涵更拿下5A++和作文滿級分，她的志向是希望當無國界醫師。 記者林宛諭／攝影
彰化縣大同國中有3位滿級分學生，包括曹晉豪（左起）、楊舒涵、廖涵光，楊舒涵更拿下5A++和作文滿級分，她的志向是希望當無國界醫師。 記者林宛諭／攝影

彰化縣今年有3人成績5科A++、作文6級分的「滿貫王」，分別是彰興國中黃耀禾、鹿鳴國中陳品安、大同國中楊舒涵。

楊舒涵志向是成為「無國界醫師」，她準備考試時每天清晨2點半就起床看書，是「苦讀型」學生，曾讀到眼睛痛，老師要她看醫生，單眼皮的她笑說：「讀到眼睛腫有點雙眼皮了」。

咖啡館 國中教育會考 甜點

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