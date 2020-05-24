國中會考2生未戴口罩 心測中心：確定不計分

今年會考新北市和台北市考區各有一名考生因口罩沒戴好違規，台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年5月18日經考生所屬考區確認違規樣態，再由全國試務會開會討論，確認兩案例都違規，該科不予計分。

今年會考因應新冠肺炎防疫，心測中心表示，考試除用餐時間外，考場內都要配戴口罩。應試者在應考期間沒配戴口罩，該科不計分。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，試務會因判定兩生都是故意不戴口罩，這項違規樣態沒有討論很久即定案。攜帶手機等非應試用品入場才是大宗。

國中會考5月16、5月17兩日舉行，全國試務會當時舉行記者會表示，台北有一名考生在考英文時摘口罩趴在桌上，監試人員勸導仍舊如此，列入違規。另一案例是新北市一名考生，在社會科以外的五科都沒戴好口罩，被列為違規。