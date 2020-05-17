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會考／社會 圖表占六成 跨科題很多

聯合報 / 記者潘乃欣喻文玟徐如宜／連線報導
今年會考社會科試題重視生活情境，並有資訊素養題。圖為家人幫考生加油打氣。 記者林俊良／攝影
今年會考社會科試題重視生活情境，並有資訊素養題。圖為家人幫考生加油打氣。 記者林俊良／攝影

今年國中會考社會科，圖表題占六成三，不少結合生活實況的題目入題，像高鐵通車後對空運的影響、從家族群組對話辨讀假訊息等；另外也有不少時事題，如國際油價下跌等。中學老師解題團隊認為，社會科考題難易度適中；考生則認為，歷史、地理跨科整合命題比率高且有鑑別度，只要看懂、耐心作答就不難。

高雄市蚵寮國中考生劉嘉宸表示，和模擬考難度類似，平常有讀書、寫歷屆考古題，應該還ＯＫ。台中市朱姓考生說，今年都考大觀念，不必背瑣碎細節。像高鐵通車那題，本來可能要記得通車時間，但命題直接寫出通車年份且有各路線乘客人次，要考生判斷哪一條路線不是開往離島。

此外，近日國際油價下跌，考生指出，有一題考哈薩克輸出加工乳製品變多，是因油價下跌導致，並不難答。

新北市中平國中地理教師賈生玲說，今年圖表題持續超過五成，包括廿二題圖題、十七題表題。題目結合生活，也考驗解讀圖表能力，比如第五題列出北部工業區和鄰近社區的分布圖，要考生判斷哪一社區受工業區廢氣影響更大。

歷史部分，高雄明義國中歷史教師陳莉婷表示，今年因疫情延後開學，考試範圍有調整，但大致上仍平均分配在三年內容。有些考題橫跨歷史、地理、公民三科，像第五十題描述採行與英國相仿內閣制的某國選舉，考生要從表中的五政黨，其所獲得的國會議員席次判斷，該國將由哪個席次過半的政黨組成新內閣，這題就包括歷史與公民概念。

公民部分，新北市福營國中公民教師卓旻寧說，仍以政治、經濟、法律為主軸，重視生活情境，比如第十一題以網路通訊軟體，放了家族群組對話，描述長輩轉傳訊息，指出多吃某些食物可「以形補形」，但晚輩提醒要多查證、詢問醫師意見，否則可能有害健康，這題考的是資訊素養。

油價 高鐵

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