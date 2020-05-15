不畏視障磨難 國中會考生方勻亭力拚拿手英文

面對學習道路上重重困難，參加會考的高雄市左營國中方勻亭不畏視障磨難，今天在媽媽陪同下來到特殊考場適應輔具。她說，做好心理準備，會好好作答，要力拚最拿手的英文。

民國109年國中教育會考明天起舉行2天，下午3時至5時先開放考生看考場。患有視神經傳導不良的方勻亭，由媽媽與輔導員陪同到三民家商的特殊考場，練習與適應擴視機和盲用電腦及點字機等輔具。

女兒用力看著放大的字體及用心聽著輔助語音，方媽媽一旁耐心陪著，眼神專注了解女兒是否遇到困難。一路陪著女兒求學路的方媽媽說，勻亭真得很辛苦，但她喜歡上英文，母女心中第一志願是文藻英文科系。

方勻亭練習盲用電腦時一度發生鍵盤使用上困難，方媽媽立即湊上前與特教輔導員協助排除，讓方勻亭放心一笑。

方媽媽表示，勻亭天生視障，考題如果有圖形會看不清楚，而字體也只有黑白的強烈對比下才稍微能看見，因此從小對以聽學習的英文課程較有興趣和拿手。不過，母女倆都對於這次國中會考因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，取消英聽科目的考試，表示對視障考生會較吃虧。

方勻亭另一項拿手的是音樂，會彈鋼琴和吹長笛，但說到女兒學習方式是老師以錄音方法供女兒強記曲譜，將音譜努力強記在腦中，剛從職業軍人申辦退伍的方媽媽仍不禁流露不捨，不過也表示「女兒喜歡就好」。

明天將由媽媽申請陪考，方勻亭表示，做好心理準備，會好好作答，考試最有把握的也是英文，要力拚心中的第一志願文藻英文科系。也要感謝媽媽、特教老師的陪伴和協助。

高雄市教育局提醒考生睡眠要充足，提早到校準備應考，高雄考區今年有身心障礙考生872人，有120人申請特殊服務需求，在19個考場共設置66間特殊試場。其中三民家商特殊試場有5間，因應障別的不同，提供擴視機、點字機、盲用電腦等輔助用具，供身障考生能順利進行國中會考。

高市教育局也提醒考場與校園因應防疫措施，除了考生要配戴口罩，未配戴口罩者不得進入考場，也不開放親友進入考場陪考；考生若有發燒情形者，必須遵從考場指示移至「第二類備用試場」應試。