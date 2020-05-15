教改怎麼變 教育本質不能變
與其不斷累積與傳遞對於改變的不安情緒，倒不如從教育不變的根本上好好思考，看看我們能為現在的教育做些什麼？
教育無疑是個千頭萬緒的問題，特別在今天的台灣。
108課綱上路即將屆滿一年，這一年來很多的焦慮與不確定感仍持續發酵。未來如何教？大學招生的時間、科目到底如何安排？學習歷程檔案如何才能公平有效？大學入學考試怎樣設計才能兼顧評鑑力又不扞格多元學習精神？諸多問題仍有爭議。我們意識到人力資源是未來競爭力的唯一可能，然而過去的訓練手段似乎早無法面對日益多元的快速世界。許多專家學者苦思如何改變；移植來的可能水土不服，全新的創造又可能思慮不周。無前例可循的狀況下，沒有誰能保證結果一定好或不好，政策的不穩定性更使得怨聲載道。
就我們多年的觀察，發現教育的改變，往往讓家長與學生感到焦慮、不安，因為與過往的學習軌道不同，大人們對於「成績」的追逐常常成為影響學生主動學習的負面因素，也造成了許多台灣教育界獨有的光怪陸離的現象。
不獨台灣，全世界教育的觀念與制度一直都在改變。今年又遇到全球性的肺炎疫情，不論是自然與人文環境都急遽改變，作為社會體系一環的教育當然無法自外於情勢。從長遠來看，我們恐怕要將制度的「改變」視為常態。然而在恆常的改變裡，教育總有些核心不會改變。
教育培養「人」重於「才」的本質不會改變。過程要尊重人類心理發展階段性和程序性、個人速度的不均衡性、時間順序性及統一協調性這些原則不會變。施教者不僅是知識傳遞，更要滿足孩子的情感需求和心靈交流，這種教師與父母的天職不會改變。
與其不斷累積與傳遞不安的情緒，倒不如從這些不變的根本上想想我們能為現在的教育做些什麼。只要能引發學生的動機，透過適當的帶領讓學生體會到學習的快樂，讓學生們樂於為學習付出不輸於電玩的努力，將「學習」這個行為內化為學生自己的一部分，讓學生能夠自主檢視自身的學習力與學習態度，所有問題自然迎刃而解。而所有改革的目的也無不在此。誠然，我們已經因應各種可能而準備好了諸多對應方案。但在我們看來，即便制度如何完善，教學如何完美，學生不學一切設計都將付諸東流。
而一切的努力，都不會只是官員和教育專家的事。所有的教師、家長與關心教育的人，都要一起加油。
#108課綱─數學怎麼學？ #109會考落點分析109年會考落點分析說明會報名詳細資訊可透過上方連結或者點選→https://www.chenliedu.com/mf-12-year-becg/
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言