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教改怎麼變 教育本質不能變

文 / 陳立教育機構 提供

圖／陳立教育機構 提供
圖／陳立教育機構 提供

與其不斷累積與傳遞對於改變的不安情緒，倒不如從教育不變的根本上好好思考，看看我們能為現在的教育做些什麼？

教育無疑是個千頭萬緒的問題，特別在今天的台灣。

108課綱上路即將屆滿一年，這一年來很多的焦慮與不確定感仍持續發酵。未來如何教？大學招生的時間、科目到底如何安排？學習歷程檔案如何才能公平有效？大學入學考試怎樣設計才能兼顧評鑑力又不扞格多元學習精神？諸多問題仍有爭議。我們意識到人力資源是未來競爭力的唯一可能，然而過去的訓練手段似乎早無法面對日益多元的快速世界。許多專家學者苦思如何改變；移植來的可能水土不服，全新的創造又可能思慮不周。無前例可循的狀況下，沒有誰能保證結果一定好或不好，政策的不穩定性更使得怨聲載道。

陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育機構 提供
陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育機構 提供

就我們多年的觀察，發現教育的改變，往往讓家長與學生感到焦慮、不安，因為與過往的學習軌道不同，大人們對於「成績」的追逐常常成為影響學生主動學習的負面因素，也造成了許多台灣教育界獨有的光怪陸離的現象。

不獨台灣，全世界教育的觀念與制度一直都在改變。今年又遇到全球性的肺炎疫情，不論是自然與人文環境都急遽改變，作為社會體系一環的教育當然無法自外於情勢。從長遠來看，我們恐怕要將制度的「改變」視為常態。然而在恆常的改變裡，教育總有些核心不會改變。

陳立教育根據課綱精神設計學習講義，採分流編班規劃班別內容，按照學生去設計班別內容，降低學習負擔。 圖／陳立教育機構 提供
陳立教育根據課綱精神設計學習講義，採分流編班規劃班別內容，按照學生去設計班別內容，降低學習負擔。 圖／陳立教育機構 提供

教育培養「人」重於「才」的本質不會改變。過程要尊重人類心理發展階段性和程序性、個人速度的不均衡性、時間順序性及統一協調性這些原則不會變。施教者不僅是知識傳遞，更要滿足孩子的情感需求和心靈交流，這種教師與父母的天職不會改變。

與其不斷累積與傳遞不安的情緒，倒不如從這些不變的根本上想想我們能為現在的教育做些什麼。只要能引發學生的動機，透過適當的帶領讓學生體會到學習的快樂，讓學生們樂於為學習付出不輸於電玩的努力，將「學習」這個行為內化為學生自己的一部分，讓學生能夠自主檢視自身的學習力與學習態度，所有問題自然迎刃而解。而所有改革的目的也無不在此。誠然，我們已經因應各種可能而準備好了諸多對應方案。但在我們看來，即便制度如何完善，教學如何完美，學生不學一切設計都將付諸東流。

陳立教育創辦人陳立老師認為：「教育不缺專家，理論，方法，教育是缺乏愛和使命，凡是能讓孩子改變的就是好的教育；數學不是算出來的，數學是想出來的。」 圖／陳立教育機構 提供
陳立教育創辦人陳立老師認為：「教育不缺專家，理論，方法，教育是缺乏愛和使命，凡是能讓孩子改變的就是好的教育；數學不是算出來的，數學是想出來的。」 圖／陳立教育機構 提供

而一切的努力，都不會只是官員和教育專家的事。所有的教師、家長與關心教育的人，都要一起加油。

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