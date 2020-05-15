會考周六登場 口罩、准考證缺一不可

近廿一萬人報考的國中會考周六登場，全國共十八考區、二二○個考場，今天下午三時至五時開放看考場。今年為配合新冠肺炎防疫措施，周六、日入場要配合量體溫，試務單位建議考生提前半小時到場，應試時也須全程戴口罩，否則該科不計分。各校老師紛紛提醒考生「口罩和准考證一樣重要！」不少學校近日也在校模擬防疫應考。

忠明高中的午餐中心幫考生加油，每天利用甜菜根、海苔粉巧思設計「必勝」、「加油」幫學生打氣。 記者喻文玟／攝影

中投區是全國最大考區，承辦試務的中興大學附中表示，試務會議有提醒考場學校「執法要有彈性」，學生若要擤鼻涕、悶熱不舒服，可以稍微拉下口罩，但必須舉手告知監考老師，故意不戴、強制勸導不聽才會記違規。

國中教育會考明天登場，忠明高中的午餐中心幫考生加油，每天利用甜菜根、海苔粉巧思設計「必勝」、「加油」幫學生打氣。 記者喻文玟／攝影

近日天氣變熱，台中居仁國中教務主任陳美玲說，第一天要考到下午四點四十分，擔心學生受不了熱，最後一周考前衝刺Ｋ書讓學生全天戴口罩「習慣」，以免考試不適應影響作答。新北市中山國中模擬考也全程以會考標準應試，開冷氣、開窗，並規定不可拿下口罩。

台北市仁愛國中教務主任莊豐兆說，模擬考已比照會考考場開窗、開門、開冷氣，有學生反映覺得怪怪的，但多數學生能體諒。該校也要求國三生白天上課、晚上夜自習都要戴口罩。

桃園市光明國中國三生駱姿晴說，太悶時的確會戴不住口罩，如太悶熱，她有自己的小撇步，就是不把口罩鼻梁的地方壓緊，讓新鮮空氣能進入口罩；不過還好會考當天有開冷氣，應可避免悶熱影響思緒。

會考簡章規定非應試用品不得帶入試場，包括補習班文宣品、計算紙、行動電話、智慧型手表等穿戴式裝置、ＭＰ３等多媒體播放器材等。若攜入，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規二點，若為寫作測驗則扣一級分。教育部說，過去違規事件都以此為大宗，請考生特別注意。