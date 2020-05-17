109國中會考五科完整試題解答

近21萬考生報名的109國中教育會考5月16、17日（星期六、日）登場，首日考社會、數學、國文和寫作測驗，第二天考自然、英語（閱讀）。今年因應新冠肺炎防疫，主辦考試的台師大心測中心設量體溫、戴口罩等多項防疫，且不開放家長入校陪考，改由各校組成的考生服務隊服務考生。

台灣師大心測中心在17日考後約14:30公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

科 目 參考解答 國文 參考解答、寫作試題 數學 選擇題、非選擇題參考解答 英語 閱讀題參考解答 社會 參考解答 自然 參考解答 試題來源、參考解答／台灣師大心測中心

考生用餐時，座位以隔板隔開。圖／讀者提供

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