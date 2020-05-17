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109國中會考五科完整試題解答

聯合新聞網 / UDN文教
國中教育會考登場，第一節社會科考試，中部地區考生認為今年題型難易適中，命題圖表偏多，歷史、地理跨科整合命題比例高。記者喻文玟／攝影
國中教育會考登場，第一節社會科考試，中部地區考生認為今年題型難易適中，命題圖表偏多，歷史、地理跨科整合命題比例高。記者喻文玟／攝影

近21萬考生報名的109國中教育會考5月16、17日（星期六、日）登場，首日考社會、數學、國文和寫作測驗，第二天考自然、英語（閱讀）。今年因應新冠肺炎防疫，主辦考試的台師大心測中心設量體溫、戴口罩等多項防疫，且不開放家長入校陪考，改由各校組成的考生服務隊服務考生。

台灣師大心測中心在17日考後約14:30公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

科　目
參考解答
國文

參考解答、寫作試題
數學
選擇題、非選擇題參考解答
英語

閱讀題參考解答
社會

參考解答
自然

參考解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心

考生用餐時，座位以隔板隔開。圖／讀者提供
考生用餐時，座位以隔板隔開。圖／讀者提供

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考生用餐時，座位以隔板隔開。圖／讀者提供
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國中會考今年因應防疫，考生必須戴口罩、配合量體溫等才能應考。今年不開放家長陪考，一早許多家長陪考生到考場門口即止步，只得目送孩子進場應試。 記者林俊良／攝影
國中會考今年因應防疫，考生必須戴口罩、配合量體溫等才能應考。今年不開放家長陪考，一早許多家長陪考生到考場門口即止步，只得目送孩子進場應試。 記者林俊良／攝影

109年國中會考今登場，台東考生全程戴口罩應試。記者羅紹平／攝影
109年國中會考今登場，台東考生全程戴口罩應試。記者羅紹平／攝影

桃園陽明高中為國中會考考場之一，今天中午學生使用隔板在座位上用餐，相當安靜。記者張裕珍／攝影
桃園陽明高中為國中會考考場之一，今天中午學生使用隔板在座位上用餐，相當安靜。記者張裕珍／攝影

國中會考是疫情爆發以來第二場採高規格防疫升學考，考場內座位區也維持社交距離。圖／教育部提供
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109年國中教育會考考試日期為5月16日及5月17日，經全國試務會（台師大心測中心）統計，全國比起去年21萬5219名考生，銳減約6000人。聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

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今年國中會考數學科，試題「很生活」，包括像麵包店促銷，要考生計算價差和結合關係式考點。國中數學教師指出，考題難易適中；考生則認為，非選題相當生活化，但計算很複雜，作答花了不少時間。

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會考首日 27考生發燒 1考場停電3分鐘

昨天國中會考首日狀況連連，一早先是台鐵高雄大湖站與台南中洲站間平交道發生死傷事故，北上班次一度受阻，險些讓考生來不及應試；台南某考場則是在國文寫作測驗考試結束前三分鐘停電。一天下來，共有廿七名考生發燒，開啟廿四間備用考場，還有一名考生下午應試時，一連三科測驗「沒戴好」口罩，試務單位明天將決議是否給分。

會考特殊生 「比一般生做更好」

台南市和順國中三年級學生郭予晴罹患史蒂芬強生症候群，視力近乎全盲；蔡宗翰則是右腳先天性沒腳底板，但他們樂觀進取，別人能做到的，他們也能做到，甚至做得更好，昨天參加會考，希望能如願考上理想的學校。

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