109會考英文科／考題偏重閱讀素養 大量閱讀再分析、文法單字是基本

今年英語聽力測驗將暫停實施，英語科整體成績將100％採計英語閱讀測驗成績，題數仍維持40至45題。即便因疫情縮減第六冊近1/3課本內容，還是著重在「閱讀理解」能力，不受課本侷限，單字量也維持原樣，(依據國中小最基本1200字詞為出題範疇)而單字若能擴充到2000單可更安心，課本後面的單字表複習單字可以多多利用。

想要閱讀速度更快的學生建議將5,6冊單字多複習，要注意有些字會有多個詞性和字義。此外專有名詞，音譯詞，代名詞易照成閱讀上困擾，一直也是題目的答案關鍵出處，有趣的是，當學生們看到這些詞心中只會快速閱讀模糊的帶過，只要看上下句都可以堆敲出含義～例如去年紙札人，相聲。

因近年全球教改影響英文考題多著重在文化歷史生活等等跨領域的素材，多元內容及素養的培養，著重在文章閱讀後必須統整所有資訊，經過理解消化後分析文章所要出的訊息，測試學生是否具有解決問題的能力，邏輯思考的判斷，甚至有些是必須整合圖表或文章中的數字來檢測學生們對文中閱讀文章要傳達的具體意念。所以文章長是趨勢，應試生必須要有耐性和專注力才能夠輕鬆應付，但這並非不注重文法單字，文法單字已成最基本要讀懂文章的輔助工具。

克漏字則要注意以時間副詞來判斷時態還是要多小心，要多檢視句子的上下句意以免落入陷阱，而文法則是就提升判斷的正確率必須綜觀現在、過去～完成式等等時空背景交錯，考生們在選擇答案時，必須腦中能浮現出整篇故事，文中敘述的序列才能知道考題問的是何時發生？適用什麼時態？這才是作答關鍵，

會考只剩一週，考生們每天練習固定篇數的閱讀和克漏字或歷屆試題，仔細檢討可以維持一定的步調，將有助於熟悉度上考場就不會緊張了。

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