國中會考170人入闈 防疫高規格

有廿萬人報考的國中教育會考即將在十六、十七日登場，一百七十名試務人員昨進入國教院台中院區國中會考總闈場，進行為期十四天的組題、印卷、分卷等工作。教育部表示，若考生適逢居家檢疫或隔離，可改於卅、卅一日進行補考；中國大陸考場部分，因疫情緣故，試卷改在當地印製，總計兩百九十二位考生將參加補考。

今年國中會考，全國總計十八考區，另外還有大陸考場，總報名人數為廿萬九○四五人。教育部表示，配合防疫，今年國中教育會考採取高規格防疫措施，考生須全面配戴口罩，不配合者將取消考試資格且不予補救。考區也嚴格執行量測體溫、不開放陪考；若考生發燒超過卅七點五度，將啟動備用試場。

由於會考適逢夏季，為避免高溫難耐，試場將開冷氣，但同時打開門窗，保持通風。惟考試過程恐受到外界噪音干擾，今年國中教育會考「英語聽力」暫停施測。

大陸考場方面，過去考卷都是在台灣印製，再送到大陸考場，今年也因疫情改成直接在中國大陸印製，為確保公平性，台師大心測中心會另組一份難易度相同的試題本，再加上國內有考生有補考需求，因此大陸考場的二百九十二位考生將同步改參加補考。

教育部國教署組長武曉霞表示，國中會考補考將比照正式考試，同時安排試務人員進行闈內流程。目前有五位會考考生因剛從海外歸國，正在居家檢疫或隔離期間，「預計考前解封」，但若為確診個案，則適用補考機制。

武曉霞表示，今年闈內狀況與往年十分不同，為降低群聚感染風險，今年闈場加裝大量抽風機，用餐區也設置隔板，且每天會安排數次消毒，保護試務人員健康。試務人員須十四天全程配戴口罩，每日定時量測體溫、填寫自我健康管理表。