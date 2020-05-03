109會考／80/20法則、交替複習、考前筆記術等策略 替你的考試加分！

十五歲的國三學生即將面對人生第一次重大考試，心情難免會患得患失，有些學生甚至會焦慮到寢食難安、甚至緊張到身體不適……陪伴的師長與家長看到這些情況也會跟著擔心甚至揪心起來。

人生的考試其實不只這一次，未來，還有無數次重大的考驗正等著我們，若能把這次會考當作自己未來面對挑戰，如何因應的反思，還有對學習重新調整與因應的可能，是不是就能更積極地面對它？怡慧老師希望透過閱讀來幫助大家消弭焦慮，給予你們考前更多實質行動上的支持，不只要提供「心靈雞湯」，也要分享幾個不錯的考前可實踐的策略：

一、學習與考試的意義：

即將面對會考，我們是否真正了解這場考試的意義到底是什麼？如果，我們把它當成過去從小學六年到國中三年，透過一個公開的考試來反思自己學習習慣、能力、素養的檢核，是不是擴大了考試與學習的意義？另外，如何從考試的場域，找到面對壓力與時間管理等綜整力，是不是能轉換對考後分數的執著與擔憂。

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二、善用80/20法則：

如果，我們認真把歷年會考題目拿出來檢視，你會發現到80⁄20法則，這是義大利經濟學者帕列托（Vilfredo Pareto）最早發現的理論，原來80%的財富都掌握在20%的人身上，把這個理論套用在考試的試題身上，你會發現80%的題目都掌握在20%的知識點上。

舉例來說，歷史科題目中常考跨歐亞非三大帝國的主題，在21題中，每年平均會出現2題，上榜率是不是很高。接著，你會發現：國文科穿越古今的經典潮人物作品，年年都會出現題目中，這些A級作家作品，你都可以預先打包，進行主題對讀。你別以為會考範圍很大，是無法準備的，若是透過歸納與整理，找到這命題關鍵的20%，注意綜合概念，跳過細節，你是不是有機會可以成為試場黑馬，亮麗翻身。

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三、考前筆記術：

分門別類的筆記很重要，每一科都要有專屬的筆記本， 一個科目就是一本，避免複習時的混亂。筆記開頭設有單元主題，方便查察，一如子彈筆記術寫的，你要先附上Index索引頁／目錄，讓自己能夠一目了然筆記內容的梗概。筆記就好是圖解式的，有圖與文字相互搭配，方便記憶。

另外，大江健三郎的彩筆策略，透過彩筆強化重點的，輔以便利貼易於補充同類新知。申論架構的筆記，如樹狀圖式的寫法容易找到重點，有能進行大小主題的綜整銜接。另外，筆記要留有空白扉頁進行除錯，澄清錯誤，進行記憶強化。

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四、文科/理科交替複習：

左右腦輪流使用，才不會倦怠，提高讀書效率，運用大腦思考的機制，你可以在排定複習時間表的時候，可以把文科與理科交互牌承，輪流複習，不要讓大腦持續在某一個科目運轉太久，會造成專注力疲乏，效率減損。這些重要的考試準備技巧，其實和學科無關，卻和閱讀有關。

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五、專注不熟的知識點：

跳脫趨利避害的人性，你必須勇敢突破不擅長的知識例如，數學、理科是你的弱項，倒數計時，你反而要盡快把重點知識盡快學會打包，因為從九十分要進步到就九十五分的機率很低，但是要從四十分進步到六十分，是可以透過大概念進行成果的躍進，避開細瑣的、碎裂的知識，盡量從大觀念下手，進行最後衝刺期的刻意練習。

你不是在做量的練習，而是在做質的鍛鍊，就是不做記憶型的練習，要做思考力的練習，這樣的投資報酬率相對是高的，例如每個級分常常差距是在一到兩題，你只要在弱科調整一下，級分的躍升常會讓你彷若得到彩蛋般的驚喜。

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六、生理時鐘的調整：

考試進入倒數階段，你需要調整生理時鐘，要把考試時間表拿出來對照，看好每堂考科時間，盡量在假期時，專注於在這個時間區塊複習這些科目，讓自己的生理時鐘習慣考試作息。例如兩天的第一節課就是要社會科、自然科，那麼就啟動複習模式，習慣這個時間進入思考或答題的模式，第二節課是數學科、英語科，下午是國文科與寫作，大腦就不會有排程的混亂。

因此，周六早上八點到十點你可以複習社會科，周日八點到十點你可以複習自然科，而且，週六考社會科、周日考自然科，你就依循這個時間作息，進行複習，生理時鐘就被你調整成考試模式，避免當天生理時鐘適應不來，因此，做好事前準備，失常就不會來找你。

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七、運動與飲食正常：

所謂一張一弛，文武之道，學習不是一味地把知識網腦裡塞。目前你需要的不是一直把知識輸入而已，偶爾，你還需要透過運動來減緩你的壓力，運動會產生多巴胺(dopamine) 、內啡呔，讓大腦釋放正向情緒、阻擋痛苦的訊息，激發愉悅感，讓籠罩在考試陰霾的學子可以更加專注與快樂。

同時，飲食正常能讓大量運轉的大腦得到能量補給，美食帶來的不只是生理的飽飫，更是內在的滿足與幸福感。因此，讀書讀到煩悶的時候，好好地戶外運動一下，也可以和家人去品嘗一頓美食，再回到複習考科的環境，你就尋回再出發的可能。

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十五歲的孩子正值青春期，原本情緒就容易狂飆，加上考試壓力的逆襲，陪伴者要多給予同理與包容，掌握情緒關鍵，若能因勢而為，給予正確的方法與溫情的指引，讓他們找到彷若有光的前進力量，就能夠與孩子一同打好這場會考的人生戰役，愛與關注，讓你們相伴而不相絆，齊心走在勝利的路上！

附表：2020年國中教育會考時間表