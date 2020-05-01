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109會考自然科／高分要訣 圈出關鍵字、大重點題型要把握

聯合新聞網 / 文／邱宇(冠博文理補習班自然科教師)國中教育會考
國中教育會考將於5月16日、17日舉行，為確保防疫措施下會考能順利進行，北市教育局今早7點半在市立大同高中進行國中會考模擬演練。記者翁浩然／攝影
國中教育會考將於5月16日、17日舉行，為確保防疫措施下會考能順利進行，北市教育局今早7點半在市立大同高中進行國中會考模擬演練。記者翁浩然／攝影

距離國中教育會考剩下不到一個月了，今年會考題型預估和往年相似，特別強調核心素養精神-閱讀素養。其中基本觀念題型占絕大多數、超過75％的基本概念題出自課本和實驗圖表，這是每位考生一定要把握的部分。

自然考題大多以短文或題組出題，每個題組有1到2題小題，題幹較長的敘述部分要圈出關鍵字，可大幅減少失誤的機率，尤其何者為「是」或何者為「非」要多加注意。

以下列出考生一定要注意的重點章節：

生物部分：代謝 (光合、消化)、物質運輸 (輸導、循環)、恆定性 (神經、內分泌)、生殖、遺傳、生物的分類為必考重點，生態環境的章節則很容易出現環保或生態保育的相關議題，高頻率出現跨生物、地球科學考題。

理化部分：聲光熱、化學計量、浮力 (浮體、懸浮體、沉體)、壓力、摩擦力、牛頓三大運動定律、電流熱效應、電流化學效應為理化必考重點，此範圍尤其注重實驗數據分析與實驗操作步驟的命題，跨科題型也越來越多，這類題型通常題目敘述較繁瑣，需要特別注意分析、歸納、理解題意。

地球科學部份：天氣變化 (氣團、氣壓、颱風)、地殼變動 (地震、板塊運動、火山活動)、天文 (月相、潮汐、日月蝕)，特別要注意大氣可以和理化熱學一起出題、天文的月相、日月蝕部分則可以和光一起命題，此部分章節需特別注意天文的圖表。

自然高分準備要訣、大重點題型：

(1)圖表實驗占自然命題的四分之三，其中以理化的實驗題為主，圖表中的內容要仔細找相關關鍵，要準備的方法其實不難，只要熟讀課本、習作的實驗圖表、尤其是和正反比相關的計算、化學計量等等。

(2)一○八課綱閱讀素養重點題型：閱讀統整能力考題中常有跨生物、理化、地球科學其中兩個領域以上的題組，例如：結合地科、理化內容，要求考生計算位移量、判斷岩層性質的考題，或結合生物、理化，計算理化的莫耳數、酸鹼中和人體胃酸過多的相關題，第二種統整題型為跨理化章節、或跨生物章節題型，此類型的題目歷年大幅增加，且通常為長篇幅的閱讀為主，此類型出題為一○八課綱核心閱讀素養重要題型，雖然題幹很長，但多數仍為基本觀念，這類題型為必要決勝拿分題型。

(3)時事題：此類型的考題難度較高，光靠記憶是無法應試的，若平時有多閱讀的習慣會比較容易解題。此類考題中多融入了生活情境，例如之前沸沸揚揚的食安問題、目前全球大流行的病毒疫情等等。此類型的考題多為長篇幅閱讀題型，文字敘述長，需要耐心、細心、和閱讀理解，需結合自然科知識，此類型題目才能迎刃而解。

會考前的最後一個月內，邱宇建議同學們拿出歷屆試題，重新將錯誤的題目審視一次，並針對錯過的題目再思考、再練習。讓自己更熟悉會考題型，將模糊的概念徹底瞭解，而不是盲目的多練艱深考題，主要之務為複習歷屆試題的訂正錯誤筆記，熟讀課本內的圖表與實驗流程，最重要的是細心和細心，自然科自然可以拿高分喔！

【本文由《冠博》提供，未經同意禁止轉載。】

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