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109會考自然科／除了COVID-19 備戰還要知道什麼？

聯合新聞網 / 力宇教育
依據歷年會考中的生物考題進行分析，每個單元都平均會有1～2題，因此不能輕忽大意。 本報資料照片
依據歷年會考中的生物考題進行分析，每個單元都平均會有1～2題，因此不能輕忽大意。 本報資料照片

生物／李鴻老師、Ruby老師、理化／趙天豪老師、地球科學／張羽老師

◆生物◆

一、歷年常考觀念

依據歷年會考中的生物考題進行分析，每個單元都平均會有1～2題，因此不能輕忽大意。老師歸納出較熱門的出題章節，包含：(1)細胞；(2)酵素；(3)植物構造與生理；(4)動物的循環、感應與排泄；(5)遺傳；(6)演化（天擇實驗）及生物分類；(7)生態與環保。考生們務必釐清各觀念，並且留意課本重點、圖表分析，及實驗中重要步驟的操作與目的。

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★病毒

a. 病毒沒有細胞構造，僅具有蛋白質外殼及遺傳物質，比細菌小，必須用電子顯微鏡才能觀察到。

b. 單獨存在無法表現生命現象，必須寄生在生物體內，才能表現部分生命現象，介於生物和無生物之間，不屬於五界中的任何一界。

c. 病毒常與疾病有關，例如：流行性感冒、SARS 和AIDS。

範例

西元2020 年，在湖北 武漢發生的嚴重特殊傳染性肺炎，造成全球高度戒備。嚴重特殊傳染性肺炎的病原體是病毒，請問病毒在分類上是屬於五大界中的哪一界？

(A)原生生物界 (B)原核生物界 (C)微生物界 (D)哪一界都不是

答：(D)

二、應考注意事項

在生物，各章節的實驗，必須明白每個實驗步驟的目的。實驗中會用到的化學藥品，需要跟理化的觀

念結合。例如：動植物呼吸的氣體實驗中，除了知道澄清石灰水是用來檢測生物呼出的二氧化碳，也

要了解澄清石灰水的成分、配製以及反應呈現的結果。生物考題趨勢不再是偏重記憶，而必須明白各

章節的重點概念，仔細閱讀題目中的細節，才能夠在多變的題目中，找出解題的關鍵。

◆理化◆

一、出題方向與趨勢判斷

1.綜觀103 ~108年會考中，每屆會考53~54題(理化約27題)，圖表題至少35題(理化至少19題)。

2.近年考題的方向，已經不是題目刁鑽考倒學生為取向，而是題目訊息的判讀，知識的靈活運用。

《建議》學生念書時從課本理論出發，但要反思生活中哪個部分用的上課本知識。在每日新聞中許多生活議題皆與理化相關，學生可以跟著新聞複習理化概念，也是活化知識複習的實用策略。

3.應試時要小心，題目中圖形的座標名稱、單位、或與課本圖片的『小』差異，例如105會考第11題，物質三態變化的順序和課本圖形不同。

4.實驗題是近幾年的熱門趨勢，為了因應新課綱與探究教學，無論課本的探索活動、示範實驗或正式實驗及前後相關課文，都應有所準備，例如108會考第2題，就是像課本實驗紀錄簿的實驗圖。

5.最後衝刺階段，同學可以放棄需4條計算公式以上的試題，只要能紮實的把觀念釐清，掌握課程內容基本、重要的知識與概念，就能拿到好成績。

6.綜合以上的判斷，近年會考命題老師希望評鑑能力，不再是記憶條列化的知識，而是要同學們具備：

√ 判讀、理解文字圖表訊息的能力。

√ 連結課本知識觀念分析、比較答案間差異，選出正確答案的能力。

二、考題分布

統計這幾年的出題的分布，各個主題出題數呈現穩定的趨勢，109 年考題應該與此表相距不大。所以同學在準備時，可以根據上表與自身程度來做時間分配，在最後衝刺的階段，能有所取捨，以期能發揮最大效益。

考試觀念中：

(1) 原子結構 (電子、質子、中子) 與酸鹼滴定實驗都是每年常考的出題方向。

(2) 近來疾病防疫相關的化學知識 (酒精、肥皂…等)，也應會成為今年考題的熱門材料。

(3) 今年考試範圍縮減的關係，所以電流熱效應與化學效應出題的機率應該會較往年為高。

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◆地球科學◆

一、地球科學是最佳投資選擇

生物與地球科學都是屬於投注時間就能獲得學習成效的科目，只是地球科學三年級才學，學習時段比較近，複習的時間短，因此很多同學在最後放棄了地科，這是一件很可惜的事。地球科學是投資報酬率最高的科目，絕對要加以把握。

二、熱門考點

往年命題率最高的考點如下：

1. 地質：板塊運動與地震

2. 天文：四季與公轉、月相與潮汐

3. 大氣：氣團與鋒面、天氣變化

4. 水文：地下水、洋流

因疫情的緣故，今年天然災害與全球變遷不納入大考範圍，故地下水和水循環的出題機率大為提升。

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三、考題趨勢

地科的考題中，圖表判讀約佔了八成（每年約有10題左右），因此理解題目和判讀圖表是地科得分的決勝關鍵，準備時，務必將觀念和圖表進行統整。除此之外，即便是單純文字敘述的題目，也可能需要自行作圖判斷。

例如107會考第3題，以表格呈現測站位置及震度，同學需利用題幹資訊進行邏輯推導，綜合所學的概念，判斷出震央與測站的相對位置。

再以101基測第30題為例，雖然題目中並無圖形，同學除了需熟知日食發生的原因外，還需依據題幹，畫出日地月三者相對位置，才有辦法回答。

遇到題幹較長的題目，也不要慌張，這類題目所需的觀念其實都不難，困難之處是在於如何理解題意、整合資訊，只要將敘述中的關鍵字找出，通常都可迎刃而解。平時做題目時就可以做關鍵字練習，試著找出每一題的關鍵字。

四、跨科連結

學習自然科學是為認識這個世界，而自然現象常常是跨越生物、理化、地科的範疇，因此近年來考題趨勢越來越模糊化科別的界線，做跨領域命題。同學們只要將課程讀熟，融會貫通所學知識和基本概念，即能以邏輯推導出正確答案。

地層中的歷史（結合生物、地科）、大氣（結合溫度與熱量、氣候、海洋與環境變遷）是做為跨領域命題很好的素材，可多加注意。

◆老師群給同學的應考提醒◆

配合108課綱上路，會考考題會更偏重閱讀理解、圖表分析以及跨章節或跨科合併考題。會考的趨勢是理解和活用，不需鑽研太艱澀的難題。在最後的階段，每天寫歷屆考題，來掌握科學文章閱讀的技巧，考試時仔細閱讀考題的文字圖表，不緊張，維持一種靈活的彈性，來做答案的判斷。

名師來開講，看完馬上功力大增！

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

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