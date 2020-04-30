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109會考社會科／前哨戰準備多色筆畫重點應戰 跨領域科目也要看

聯合新聞網 / 文／楊鵬淵(冠博文理補習班社會科教師)
舊課綱交替的學生，理所當然的會遇到大量的實驗性質的題目，新課綱強調的是生活以及應用。本報資料照片
舊課綱交替的學生，理所當然的會遇到大量的實驗性質的題目，新課綱強調的是生活以及應用。本報資料照片

今年國一已全面採用108新課綱，身為新舊課綱交替的學生，理所當然的會遇到大量的實驗性質的題目，新課綱強調的是生活以及應用，舉個例子，以前我們可能只是背誦山脈走向、河流流向、氣候類型、朝代演變、法規原則，新課綱更強調兩個字「生活」，與其背誦德國自然景觀，不如體驗一個德國人的生活可能的遭遇，或是唐朝人的生活。

社會案件的應用，同一個事件內，不會只有單種科目的解釋，尤其社會科史地公，幾乎已陷入為了素養而素養的濫觴，為了滿足素養需求，題目的敘述會大大的拉長，考生務必要準備不同顏色的筆作出重點畫線或圈選，圖表類型、新聞事件的導讀，相當容易有跨科目的連結更是首選題目，考前考生不要強求課文的背誦，試著找出報紙時事上與國中科目的連結，或是多練習題庫練習社會題感，以下幾點重點提示:

一、公民科:

新課綱有非常多對於弱勢、新住民、原住民的關懷，有關於此的連結，包括多元文化的尊重、偏鄉教育的落差，社會福利與社會正義，以及他們在憲法上的權益等等都是熱門考點。

多次模考強調選舉制，公民的三四冊可以說是公民的重頭戲，考生需加重點導讀，幾歲可以投票，公投以及選舉是不一樣的，我國地方制度，直轄市、縣、市，各是幾歲可以選、誰來監督，其管轄的範圍為何?特別要提的是院轄市以及縣轄市的不同，監督單位也不同必須特別注意，台灣於2019年通過同婚法，民法所規定的親屬相關議題也必須注意，其餘本就是考試熱點的財政、五院、法律權益的應用出題率不在話下，考生需自行多琢磨。

二、歷史科

今年由於疫情，會考縮減社會科考試範圍，對歷史科的影響範圍最鉅，近代史一戰後到現代的影響都不是出題範圍，佔1/3強的世界歷史篇，從文藝復興後到一戰前的國際結盟可就是重頭戲了，考生需更加強理解近代霸權的轉移，帝國主義與新帝國主義有何不同?歐洲如何從地中海時代進入北海時代，最近有個相當熱門的考點，請務必去看羅馬全盛時期、查理曼帝國、查士丁尼時期拜占庭帝國、鄂圖曼土耳其、阿拉伯帝國的領土。

中國史方面，更強調於近代中國的生活體驗，尤其是宋/明兩朝的生活體驗，切記早熟稻與番薯傳入的時間不同，夜市以及專業商幫的形成都是考試熱點，晚清的戰爭，鴉片戰爭、英法聯軍、甲午戰爭、日俄戰爭，各有什麼影響簽訂什麼條約務必要熟記，台灣史部分，原住民的抵抗以及他們的生活範圍必須熟讀，清領前期、後期、日治的民生比較，行郊、洋行的用途差異，台灣出口物資的變化，都為考試熱點

三、地理科

地理科最大的重點就是台灣的位置關係，多次大考不停地出現台灣的位置相關考題，如外國漁船在某經緯度上判斷其所在海域，或是給你一個經緯度判斷他在台灣的什麼地方，請考生務必熟背(東經120~122)(北緯22~25)台灣的位置必須牢牢記住，極有可能在會考出現，台灣地理方面蘇花改的通車也是熱點，考生只要看蘇澳兩字馬上就得投射出來中央山脈，蘇澳是中央山脈的起點所有路過此地的交通都是穿過中央山脈。

另外火車題也相當熱門，某人搭火車發現窗外什麼景觀，問考生是南上北下，另外台灣南部的荒溪型特色，冬天不下雨導致得儲水又因為熱有登革熱災情都是重要時事，中國地理部分，考得完全就是界線，請查清楚長城/黑河-騰衝/秦嶺淮河/太行山/南嶺/天山/崑崙山，這些自然景觀是什麼東西的分界自然會提高正確率，世界地理方面，向來是地理的出題之重，請大量投資在世界氣候上，各緯度上有什麼氣候，熱帶吹信風/溫帶吹西風/，流行假想小島推斷其氣候的題目，熟讀各緯度氣候自然可得高分。

四、跨領域科目

社會科的題目越來越難分純地理/歷史/公民類型的題目，最後要大膽的猜跨領域題目，強烈建議考生找出台灣的國家公園，國家公園不僅有地理位置的傳統考點、原住民的生活領域、自然環境開發等等問題，請務必在考前看清楚國家公園的位置以及其境內特色。

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