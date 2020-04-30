109會考社會科／趨勢分析 讓你輕鬆搶得先機！

新課綱已於108學年度正式上路，考招政策也將配合新課綱精神設計出題，從107與108這兩年的會考，即可看出心測中心於試題設計上的變化，逐漸剔除掉單純以知識為中心、與生活脫節的試題，更透過跨單元、跨冊、甚至是跨科、跨領域的試題，將相關知識加以統整。

考生們也不用過度緊張，試題難度多屬難易適中，測驗重點多是與該事件或現象發生的人事時地物、因果、影響和因應策略等，只要考生能有效掌握課本核心概念的關聯性，即可輕鬆答題，拿到分數。

ㄧ、會考衝刺解密──準備方向

(ㄧ)投入題幹，身歷其境

近年來，社會科多採情境式命題，希望考生能試著將所學運用在日常生活中。

(二)有效練題，拒當玻璃

所有社會科學的應試基礎，一定要先熟記各單元的重要關鍵名詞，透過題目檢視是否已熟記名詞定義，在面對模稜兩可的選項時，十分有用；答題時若遇到相關主題卻無法正確判斷時，可藉機補充筆記，加深學習印象。

試題演練寫錯沒有關係，只要不斷練習、厚植實力，就能降低不安全感與焦慮。持續演練，當你愈唸愈多，閱讀量的累積能影響你吸收品質的變化。

(三)閱讀理解，圖表分析

十二年國教新課綱強調素養導向，同學應對跨科跨冊的主題能有所了解並融會貫通，不可只以單一學科知識的學習為複習主軸。作答時，遇到敘述冗長的試題，請先看過選項後，再看最後一句問句，如此，就能大致明白題幹要問的關鍵重點為何。

加上現在講求數據分析，同學務必要能訓練有效率地運用所學分析推導，並仔細從圖表和題幹中找尋切合的答題線索。

(四)整合古今中外，縱橫重要年代

地理科須打破章節複習，整合中外地理進行比較，即可全面了解世界風貌，徜徉在地理的學海中。歷史重視時間概念，可透過圖表建立時間架構，把握「縱向事件排序，橫向同步連結」的精神，解題時必定能更得心應手。公民科是與時俱進的科目，應具備知識性與閱讀性，將知識與生活時事結合，並對課本的議題產生共鳴與連結。

※地理─沙漠氣候的整合

※縱橫重要年代─中外歷史分期比較

(五)勤練歷屆考古題，搶分重點挖不完

過去的考古題往往是新一年命題委員出題的參考依據，想掌握會考趨勢務必勤加演練，藉由反覆演練歷屆試題，掌握重點內容、熟悉考題方向，加深記憶、幫助學習了解。切記考前不可亂槍打鳥式地投入複習，否則將浪費寶貴時間，而適得其反。

二、會考衝刺──分科高頻率重點

(ㄧ)地理科

1.掌握地理事實與分布

背多分時代已過去，如今考題多為閱讀理解及圖表判讀，但記憶性的知識點亦相當重要，平常複習及練題目時宜劃記關鍵重點，只須劃記關鍵字詞，切忌劃整行或整段。

2.世界地理的占分最多

出題占比依序為世界最多、臺灣次之，最後才是中國地理，且多以概念式的題目為主，考生在最後衝刺複習時應注意時間比例分配，才不致事倍功半。

3.自我整理主題式複習

地理科應打破章節，訓練自我跨冊統合的能力，考生可依據中外各區的「位置範圍」、「氣候水文」、「人口文化」及「經濟產業」等四大主題加以統整。

(二)歷史科

1.我們愛臺灣，把握臺灣史

(1)史前時代幾乎是每年必考題，應熟讀以保握得分。

(2)國際競逐與鄭氏治臺時期都在17世紀，與世界史的地理大發現具有相關性。

(3)清領時期和日治時期，絕對是考試的命題比例最高的章節。

(4)中華民國在臺灣的經濟發展，ㄧ直是比較容易考的題目；而威權統治與民主變革的部份，若能掌握好年代，就可輕鬆答題。

2.略古詳今，學習中外歷史

(1)隋唐以前的史實考題較少，宋元以後則較常出題，愈靠近現代出題機率愈高。

(2)中國史政治演變的過程是每年都會出的題型，史上盛世社會文化的變遷也是一大重點，經濟發展則是以宋元明清為主。

(3)世界史部分，文藝復興以後則是較常出現的考題。世界史較容易結合時事出題，但時事題只是題目的引子，考的內容仍以課本為主，因此不必過度擔憂，不清楚時事而無法作答。

(4)根據108新課綱的概念，文意理解是必出題型，同學在答題時不必慌張，將題目閱讀清楚，自然就能找到對應的答案。

(三)公民科

1.綜合分析能力

公民科內跨領域（社、政、法、經）的題目可能出現，因為生活周遭的事物很難單純切割出社會、政治、法律或經濟問題。因此考生要能在面對不同的時事，進行多層面的探討，藉此培養綜合分析能力，才能取得高分。

2.注意類比題型

題目的選項設計上可能如同去年問法，捨去專業理論名詞的解釋，而以「類比」式的題目提問，此類的題目對於基礎不夠穩的學生來說，是一大挑戰。因此，確實將課本內容詳讀，在閱讀過程中，務必拿螢光筆畫點，並在熟每讀一個單元後，寫下所有閱讀過的概念重點，最好能依主題及各單元的名詞定義逐一條列式地寫下，如此便可確認自己是否有效讀懂也不易讀到分神或睡著。

3.把握長篇文本閱讀

考生不用擔心題幹敘述長，此類試題反而有更多線索，重點是平時就要掌握各單元的主題重點將題幹敘述或資料需反覆閱讀，加強本身的閱讀能力，有耐心地將關鍵找出，就能篩選出正確答案。

三、會考衝刺──跨科統整強力教─以新冠肺炎為例

四、時事入題，一覽無遺

題組命題主要是以時事為題幹敘述，此舉並非測驗時事內容本身，而是就時事敘述訓練同學結合課程概念的能力，所以只要考生能與時俱進，關心時事，並將所學與生活結合應用，即可輕鬆答題。

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