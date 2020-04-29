考題方向緊扣重要議題 從冠狀病毒了解109數學會考

會考將至，若當年度有比較重大的事情考題方向總是跟當年度的某些議題緊緊相扣，比方說2011年福島地震當年度的地震(正斷層逆斷層等考題)及核能相關考題就增加。每到選舉年相關選舉題型也會出現較多。教育部有規定不時事入題，但考題總是會圍繞著當年度比較重要的相關議題。因此就讓我們從這次的「冠狀病毒」來切入數學會考。

首先病毒的出現，會想讓我們了解懸浮微粒、細菌和病毒的大小，比方說一般布口罩、活性碳口罩、醫療用口罩、帶電濾材口罩分別可以過濾的微粒大小，因此科學記號就有可能會出現在這次的考題中。再者每每看著新聞中，討論著各國目前感染人數、康復人數統計圖、男女生感染率、年齡高低感染率的不同，讓我們想到會考應該會出到的機率跟統計圖表(更是由於這次第六冊原本有四大重點二次函數、立體圖形、統計圖表、機率，而其中的立體圖形刪除不考，更大大的增加機率跟統計圖表的出題率。)

而後由於疫情的嚴重，導致經濟上的蕭條，飯店住房率的下降、遊客的減少。就可能出現至少多少人消費才不會虧本或是最大獲利的問題，這就牽涉到一元一次不等式或是二次函數。最後政府及公司廠商為了刺激消費而出現了酷碰券的海報情境題或是漫畫式對話題目(一元一次或二元一次聯立方程式)。

上面出現的題型也是近幾年都有出現的題型，只是這次疫情會讓會考出題者增加出題的機率。因此考生要注意這些相關題型。

在常考題型部分，由於會考題目由簡單到難。因此在前十五題中，整(分)數四則、線對稱圖形、根號運算、十字交乘、一次函數、一元(二元)一次方程式、簡單幾何圖形都要注意也一定要拿到分數。

十六題後的甲對乙對幾何作圖題(幾乎每年考)、圓形(圓心角、圓周角、弦切角、圓內角、圓外角、圓與點、圓與線、圓與圓之間的關係)、三角形(五大全等、三大相似、子母性質、邊角關係及三心)、四邊形(平行四邊形判斷、梯形計算)、二次函數求極值、複合式的圖形(圓形跟三角形或是四邊形中有三角形)這些題型要注意。

非選擇題部分，近三年會考非選擇題第一題都是由數學計算判斷可能性題(請完整說明你的理由或是請你說明是否可能)，這種題目通常只是文字長本身題目計算不難，請考生細細閱讀就可以了解其中的問題所在。至於非選擇第二題就較有鑑別度了，去年的立竿見影(相似形)、前年的機器人路徑問題(邊角關係)都是會考生活素養的題型，這類題目日後會越來越多，建議考生多畫圖形有助於對題目的了解。

最後提醒考生，會考數學會平均分布在六冊中，但第六冊少考了立體圖形，因此第六冊可以考的部分更少了，這有助於精準掌握第六冊可能考的內容，因此第六冊千萬不可放過。總之數學就在生活中，生活中充滿數學，只要熟練歷屆試題一定可以從容考試。祝各位考生邁向成功之路，展翅翱翔。

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